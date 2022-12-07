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Dünya

İtalya'da, Almanya'da darbe planladığı belirtilen grupla bağlantılı 1 Alman gözaltına alındı

İtalyan polisi, Almanya'da demokratik düzeni bozmayı amaçlayan aşırı sağcı terör örgütüyle bağlantılı, Alman ordusunun özel birliklerinde görev yapmış eski bir subayı gözaltına aldı.

Barış Seçkin   | 07.12.2022
İtalya'da, Almanya'da darbe planladığı belirtilen grupla bağlantılı 1 Alman gözaltına alındı Fotoğraf: Barış Seçkin/AA

Roma

İtalyan polisinden yapılan yazılı açıklamada, karmaşık soruşturma sürecinin sonunda bu sabah Perugia kentinde düzenlenen operasyonla 1958 doğumlu bir Alman vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Söz konusu kişinin muvazzaf olduğu dönemde Alman ordusunun özel birliklerinde görevli olduğu ve Almanya’daki demokratik düzeni değiştirmek isteyen suç örgütünün parçası olmakla suçlandığı belirtildi.

İtalya’daki operasyonun, Alman polisinin "Reichsbürger" adlı terör ağını ortadan kaldırmayı hedefleyen operasyonuyla bağlantılı olduğu ifade edildi.

Şüphelinin, İtalyan topraklarında olduğunun anlaşılmasından sonra teknik takibe alındığı ve Almanya’daki yargı makamlarının dün gece bu kişi hakkında Avrupa genelinde tutuklama talebi çıkarmasının ardından düzenlenen operasyonla konakladığı otelde gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü aktarıldı.

Yakalanan eski subayın İtalya'dan Almanya'ya iadesine yönelik işlemlerin sürdüğü kaydedildi.

Almanya'da bugün, sabah saatlerinde ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçlamasıyla biri Rusya vatandaşı 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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