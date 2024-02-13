Dolar
30.72
Euro
33.10
Altın
2,025.86
ETH/USDT
2,663.70
BTC/USDT
50,109.00
BIST 100
9,173.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Dünya Hükümetler Zirvesi”ne katılıyor Antalya'da etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu
logo
Dünya

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle dün hastaneye başvurduğu ve anjiyografi yapıldığı bildirildi.

Barış Seçkin  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
İtalya Savunma Bakanı Crosetto, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Roma

İtalyan basınındaki haberlerde, 61 yaşındaki Crosetto'nun dün akşam şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle başkent Roma'daki San Carlo di Nancy Hastanesinin acil servisine başvurduğu belirtildi.

Crosetto'nun, perikardit (kalp zarı iltihaplanması) şüphesiyle acilen yatırılarak gözlem altında tutulduğu ve kendisine anjiyografi yapıldığı ifade edildi.

Hastane kaynaklarının da Bakan'ın perikardit olabileceğini ifade ettiği kaydedildi.

Ülkede, 25 Eylül 2022’deki seçimlerden birinci parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisinin (FdI) kurucularından Guido Crosetto, Başbakan Giorgia Meloni liderliğinde 22 Ekim 2022’den kurulan sağ koalisyon hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, ağaçlara izinsiz afiş yapıştıran HDP'lilere verilen idari para cezasını uygun buldu
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 177 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan, "Aile ve Gençlik Fonu" açıklaması
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Benzer haberler

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları Roma'da sağanağa rağmen yürüyüşle protesto edildi

İtalyan çiftçiler traktörleriyle Roma çevre yolunda konvoy yaptı

İtalyan çiftçiler, Roma'da sembolik protesto konvoyu yaptı

İtalyan çiftçiler, Roma'da sembolik protesto konvoyu yaptı
İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında

İtalya'da çiftçiler, traktörleriyle yarın Roma'da protesto yapma hazırlığında
İtalya Başbakanı, çiftçilerin protestolarından çok önce tarım sektörünü savunduğunu söyledi

İtalya Başbakanı, çiftçilerin protestolarından çok önce tarım sektörünü savunduğunu söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet