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Dünya

İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115

İtalya'da Katolik Kilisesi'nin en üst kuruluşu olan İtalya Piskoposlar Konferansı (CEI), 2023-2024 döneminde kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısının 115 olduğunu bildirdi.

Barış Seçkin  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
İtalya Katolik Kilisesi: 2023-2024'te kilisede cinsel istismar ve saldırıya uğrayan mağdur sayısı 115

Roma

Bu konuya ilişkin ilk raporunu 2022 yılında yayımlayan CEI, üçüncü raporunu da dün kamuoyuna paylaştı.

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Raporda, "2023-2024 yıllarında, iddia edilen istismar mağdurları 64 erkek ve 51 kadın olmak üzere 115 kişiydi." ifadesi yer aldı.

İstismar hadiselerine karışan faillerden 67 kişiden 65'inin erkek olduğu aktarılan raporda, bunlardan 44'ünün de kilisede görevli din adamları olduğu kaydedildi.

Raporda, istismar hadiselerinden en çok mağdur olan yaş grubunun yüzde 31,3 ile 10-14 yaş aralığı olduğu belirtildi.

İtalyan basınındaki haberlerde de istismar vakalarının sayısında artış olduğu ifade edildi.

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