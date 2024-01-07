İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den, "AB ordusu" kurulması çağrısı
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiğini belirtti.
Ankara
Tajani, İtalyan gazetesi La Stampa'ya verdiği röportajda, lideri olduğu Forza Italia partisinin, Avrupa'da savunma alanında daha güçlü bir işbirliğini öncelediğini söyledi.
Orta Doğu'dan Hint-Pasifik'e kadar krizlerin yaşandığı ve ABD, Çin, Hindistan, Rusya gibi güçlü oyuncuların olduğu bir dünyada, AB'nin çatışmaların önlenmesinde daha etkin rol oynaması için "bir ordusunun" olması gerektiğini savunan Tajani, "Eğer dünyada barış gücü olmak istiyorsak, bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız var ve bu etkili bir Avrupa dış politikasına sahip olmanın temel bir koşulu." ifadelerini kullandı.
Bu ordunun Avrupalıların güvenliği için gerekliliğine işaret eden Bakan Tajani, "AB vatandaşları sadece halihazırda var olan bir şeyle, yani AB ile korunabilir." dedi.
Bakan Tajani ayrıca, AB'nin liderlik sisteminde değişikliğe gidilerek, mevcut Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı yerine tek bir başkanlığın olduğu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
Tajani, geçen yıl eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Forza Italia partisinin yeni lideri olmuştu.
Rusya: AB ordu kurmadan önce sınırlarını insanca korusun, mülteci sorununu çözsün
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, "AB'nin, barışı koruma ve çatışmaları önlemede rol alabilecek bir orduya sahip olması gerektiği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Tajani'nin açıklamasını alıntılayan Zaharova, "AB ordusu mu? Belki kendi Kovid aşınızı geliştirerek mi başlamalısınız? Ya da uluslararası yükümlülüklerinize uygun olarak AB'nin sınırlarını insanca korumayı mı öğrenmelisiniz? Mülteci ve göçmen sorununu mu çözmelisiniz? İşte ancak ondan sonra bir ordu oluşturun." ifadelerini kullandı.
AB'nin ortak ordu kurması halinde askeri araçların ve uçakların hangi yakıtla çalışacağını da iyi anlaması gerektiğini kaydeden Zaharova, "Sonra Amerikan Başkanı Brüksel'e gelecek ve işaret ettiğine saldırmamaları halinde akaryakıt fiyatını artıracağını söyleyecek. Bu arada, o zaman neden her AB üyesi NATO ülkeleri 'ortak kasaya', aslında Washington'a, belirtildiği gibi güvenliklerini sağlamak için devasa meblağlar ödesin ki?" değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.