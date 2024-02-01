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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarında hatalar yaptığını ve bunların değişmesi gerektiğini söyledi.

Barış Seçkin  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
İtalya Başbakanı Meloni'ye göre AB, tarım politikalarında "hatalar yapıyor"

Roma

Brüksel'deki olağanüstü AB Liderler Zirvesi'ne katılan Meloni, zirvenin ardından İtalyan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Zirve toplandığı sırada Brüksel başta olmak üzere Avrupa'nın pek çok kentinde çiftçilerin AB'nin tarım politikalarına karşı eylemler yaptığı hatırlatılan Meloni, AB'nin iklimi etkileyen emisyonları düşürmek, Ukrayna’dan ithalata izin vermek ve çiftçileri nadasa yönlendirmek gibi uygulamalarla "hata yaptığını" ifade etti.

AB'nin bu politikalarını değiştirmesi gerektiğini belirten Meloni, "Şu anda AB'de, çiftçiler tarafından eleştirilen konuların çoğuna karşı oy kullanan bir partinin (İtalya’nın Kardeşleri Partisi) lideriyim. İtalya’da elimizden geleni yaptık ancak Avrupa politikasının değişmesi gerekiyor." dedi.

Meloni, bu konuda daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra değişiklik gelebilir. Şimdiye kadar görülen ideolojik yaklaşımdan farklı bir yaklaşımın hakim olacağını umuyorum." diye konuştu.

İtalya Başbakanı, 27 AB üyesinin bugünkü zirvede, Ukrayna için 50 milyar avroluk yeni destek paketini kabul etmesinden de “çok memnun” olduğunu kaydetti.

Meloni, Macaristan'da geçen yıl aşırı sağcı iki kişiye saldırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve son duruşmaya elleri-ayakları zincirli şekilde getirilmesi İtalyan kamuoyunda infial yaratan İtalyan vatandaşı Ilaria Salis'in durumu hakkında Macar mevkidaşı Viktor Orban'la görüşmesine de değinerek, şunları ifade etti:

"Ilaria Salis'in haklarına saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Bugün ne ben ne de Orban yargının sorumlu olduğu alana girebiliriz. Tek umudum Ilaria Salis'in hızlı bir yargılamayla masumiyetini kanıtlayabilmesidir. Başlangıçtan bu yana hükümet, Salis ve ailesine mümkün olan tüm yardımı sağladı."

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