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Dünya

İtalya Başbakanı Meloni'den AB Komisyonu'na enerji fiyatlarına müdahale çağrısı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun müdahalede bulunmaması durumunda enerji kriziyle mücadele etmenin zor olacağını söyledi.

Barış Seçkin   | 24.11.2022
İtalya Başbakanı Meloni'den AB Komisyonu'na enerji fiyatlarına müdahale çağrısı

Roma

Bergamo kentinde yapılan İtalya Ulusal Belediyeler Birliği (ANCI) Genel Kuruluna video konferans yöntemiyle katılan Meloni, içinden geçtikleri dönemde farklı sınamalarla karşı karşıya olduklarını, bu dönemde hükümetin belediyelerin yanında olacağını ifade etti.

Yüksek enerji maliyetlerinin kaynakları en çok kullanan unsur olduğunu dile getiren Meloni, "Aileler ve işletmeler için yüksek enerji fiyatlarını düşürmek için yaptığımız müdahaleler bize ayda yaklaşık 5 milyar avroya mal oluyor. Avrupa Komisyonu müdahale etmezse bu acil durumla mücadele etmek zor olacak. Gelen teklifleri değerlendiriyoruz." dedi.

Meloni, AB'den Kovid-19 sonrasında toparlanmayı sağlamak üzere alacakları kurtarma fonuna ilişkin programı uygun önlemleri alacak şekilde kontrolden geçirmeleri gerektiğini de kaydetti.

Bu arada, Başbakan Meloni, ANCI Genel Kurulu'na katılan Ukrayna'nın Lviv kenti Belediye Başkanı Andrij Sadovyj'e özel selam vererek İtalya olarak Ukrayna'nın davasını gururla desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Sadovyj, Meloni'yi kentlerine davet etti, İtalya Başbakanı da Lviv'e geleceğini söyledi.

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