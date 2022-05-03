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Dünya

İtalya Başbakanı Draghi AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerdi

Mario Draghi, Avrupa Birliği kurumlarının güncel krizler için yetersiz kaldığını, gerekirse kurucu anlaşmaların gözden geçirilebileceği belirterek "pragmatik federalizm", "daha fazla entegrasyon" ve "doğuya doğru genişleme" gibi öneriler sundu.

Selen Temizer   | 03.05.2022
İtalya Başbakanı Draghi AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerdi

Brüksel

Draghi, Avrupa Parlamentosunun Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumuna katıldı.

Ukrayna'daki savaşın AB'nin karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu vurgulayan Draghi, AB kurumlarının geçen on yıllar içinde vatandaşlara iyi hizmet verdiğini ancak şimdi yetersiz kaldığını söyledi.

Draghi, AB'nin tüm alanları kapsayan pragmatik bir federalizme ihtiyacı olduğunu dile getirerek "Bu, anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açacak bir sürecin başlamasını gerektiriyorsa, bunu kucaklamalıyız." diye konuştu.

"Ukrayna'ya karşı savaş, AB'nin en büyük başarısı olan, kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu." diyen Draghi, önceliğin ateşkese ulaşmak olduğunu, Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya arasında diyalog için rol oynaması gerektiğini belirtti.

Draghi, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı şekilde AB üyesi olmasını desteklediğinin altını çizdi.

Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve mülteci krizlerinin AB'yi entegrasyon sürecini hızlandırmaya zorladığına işaret eden Draghi, "Zamanında karar alabilen bir Avrupa" için oy birliği ilkesini kullanmanın ötesine geçilmesi ve "nitelikli çoğunluk" sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Draghi, İtalya'nın Rusya'dan enerji bağımsızlığını elde etmek için bu ülkeye karşı enerji ile ilgili her türlü yaptırım ile bunların sürdürebilirliğini destekleyeceğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini savunmak için gerekli tüm kararları alacağını vurguladı.

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