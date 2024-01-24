Dolar
30.28
Euro
32.87
Altın
2,029.19
ETH/USDT
2,223.80
BTC/USDT
39,443.00
BIST 100
7,950.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsviçre'den İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için "iki devletli çözüm" vurgusu

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, "(İsrail ile Filistin arasında) Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor. İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu verecek çözüm budur." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
İsviçre'den İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için "iki devletli çözüm" vurgusu

Geneve

Cassis, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınayan Cassis, Hamas'ın elinde tuttuğu tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Cassis, Orta Doğu'da aşırı derecede nefret ve acı noktasına ulaşıldığını vurgulayarak, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddetin sınırının olmadığını belirtti.

BM Genel Kurulunun 7 Ekim sonrasında Gazze konusunda iki önemli karar aldığını hatırlatan Cassis, bunları hayata geçiremediklerini de kaydetti.

Cassis, çatışmalarda sivillerin mağduriyeti ve uluslararası insancıl hukukunun sürekli ihlalinin devam ettiğini söyledi.

İsrail-Filistin meselesine çözüm bulma konusunda birlikte çalışmanın önemine değinen Cassis, "Kalıcı bir barışın temeli iki devletli çözümün sağlanması olmaya devam ediyor. İsrailliler ile Filistinlilere barış ve güvenlik içinde yaşama umudunu verecek çözüm budur. Artık bu çatışmayı yönetmeye gücümüz yetmiyor. Gazze'deki mevcut çıkmaz bunun kanıtıdır. Bir kritik eşiğe ulaştık. Çok sayıda insanın hayatına mal olan bu çatışmanın siyasi çözümüne yönelik daha somut adımlar atmalıyız." dedi.

Cassis, geri kalan rehinelerin serbest bırakılması, insani ateşkes, insani yardıma engelsiz erişim ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunurken, tüm bunların "siyasi bir çözüm zemininde" olması gerektiğini savundu.

İsraillilerle, Filistinlilerle ve bölge ülkeleriyle birlikte olduklarını belirten Cassis, İsviçre'nin barışa yönelik bu zorlu ancak hayati süreçte üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Altun: Bugünün Türkiye'si bilimsel başarılara imza atan, uzay yolculuğunu başlatan bir Türkiye'dir
Hakim ve Savcı Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
THY'nin yurt içi uçuşlarında ücretli internet hizmeti başladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildi

Benzer haberler

İsviçre'den İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için "iki devletli çözüm" vurgusu

İsviçre'den İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için "iki devletli çözüm" vurgusu

GÖRÜŞ- Fidan'ın Filistin için yoğun diplomasi trafiğinde son durak: BM

İtalya: (İsrail-Filistin meselesi) Neredeyse tüm AB ülkeleri, iki devletli çözümden yana

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında suç duyurusunda bulunuldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog hakkında Davos ziyareti sırasında suç duyurusunda bulunuldu
Davos'ta "yapay zeka ile hızlı dönüşüm ortamında güvenin yeniden inşası" masaya yatırılacak

Davos'ta "yapay zeka ile hızlı dönüşüm ortamında güvenin yeniden inşası" masaya yatırılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet