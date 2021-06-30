İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu oturumlarına Kovid-19 vakası nedeniyle ara verildi

Nyon
AA muhabirinin forum üyelerinden edindiği bilgiye göre, İsviçre'nin Nyon kasabasında, Libya'da 24 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısının görüşüldüğü toplantının üçüncü gününde üyelerden ikisinde Kovid-19 tespit edildi.
Forum yetkililerinin LSDF üyelerini PCR testinden geçirmeye karar vermesi nedeniyle sabah yapılması planlanan oturumlar öğle saatlerine ertelendi.
BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan LSDF'nin Kasım 2020'de Tunus'taki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık 2021'de seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.
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