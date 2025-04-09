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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsviçre'de iki belediye meclis üyesi Gazze'ye yardımların reddedilmesi üzerine istifa etti

İsviçre'nin Fribourg kantonunda 2 belediye meclis üyesi, Filistin'e yardımların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
İsviçre'de iki belediye meclis üyesi Gazze'ye yardımların reddedilmesi üzerine istifa etti

Cenevre

Fribourg'da Belediye Meclisi üyeleri Rana Bassil ve Gerald Collaud, Belediye Meclisi'nin Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla Filistinlilere mali yardım sağlamayı reddetmesi üzerine istifa kararı aldı.

Bassil yaptığı açıklamada, kararın kabul edilemez olduğunu bildirerek, "Bu insanlık dışı kararın suç ortağı olmamak için istifa etmeye karar verdim. Bu oylamayı kabul etmek çok acı verici. Özellikle savaş durumunda olan başka insanlar için şehirden 200 bin İsviçre frangı yolladığımızı düşünürsek. Bu çifte standardı kabul etmiyorum." dedi.

Belediye Meclisi, Gazze'ye 40 bin İsviçre frangı tutarında yardım yapmayı reddetmişti.

​​​​​​​Fribourg Belediye Meclisi, 3 yıl önce Ukraynalı mültecilere 200 bin İsviçre frangı yardımda bulunmuştu.

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