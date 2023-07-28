Dolar
26.93
Euro
29.70
Altın
1,960.51
ETH/USDT
1,871.20
BTC/USDT
29,271.00
BIST 100
7,067.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsviçre'de eriyen dağ buzulunda kayıp bir dağcının kalıntıları bulundu

Alp Dağları'nın İtalya-İsviçre sınırındaki Matterhorn dağında, kayıp bir dağcının kalıntılarına rastlandı.

Irmak Akcan  | 28.07.2023 - Güncelleme : 28.07.2023
İsviçre'de eriyen dağ buzulunda kayıp bir dağcının kalıntıları bulundu

Ankara

Matterhorn dağına tırmanan bir grup dağcı, Theodul Buzulu'nu geçerken, buzuldan çıkan bot ve kramponları fark ederek yetkililere bilgi verdi.

Olayın ardından polisten yapılan açıklamada, adı verilmeyen kişinin, kaybolduğu sırada 38 yaşında olduğu kaydedildi.

BBC ise haberinde, DNA testi sonucunda, kalıntıların 1986'da kaybolan Alman bir dağcıya ait olduğu sonucuna ulaşıldığını iddia etti.

Bölgede sıcaklık geceleri 32 derecenin üstünde

İsviçre polisi, 1925 yılından bu yana Matterhorn Dağı'na tırmanırken kaybolanların listesini tutuyor.

Buzulların erimesiyle kayıp dağcıların kalıntıları gün ışığına çıkıyor. 1968'de kaza yapan bir uçağın enkazı, geçen yıl Aletsch Buzulu'ndan çıkarılmıştı.

2015'in Ekim ayında da 1974'te Alpler'e tırmanırken kaybolan bir Çek dağcının kalıntıları bulunmuştu.

Bölgede, 9 Temmuz'dan bu yana geceleri hava sıcaklığı 32 derecenin üstünde seyrediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TEKNOFEST Girişim Yarışması başvurusu için son 3 gün
Jandarmanın başvurusuyla 369 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişim engellendi
Hatay'da yıkım sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesi operatörü kurtarıldı
Bozcaada açıklarında bulunan mayın imha edildi
Deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresi uzatıldı

Benzer haberler

İsviçre'de eriyen dağ buzulunda kayıp bir dağcının kalıntıları bulundu

İsviçre'de eriyen dağ buzulunda kayıp bir dağcının kalıntıları bulundu

Kırgızistan'daki Tanrı Dağı'na tırmanan 4 dağcıdan 9 gündür haber alınamıyor

İsviçre'de "100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Paneli" düzenlendi

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İsviçre'de üç gündür devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
İsviçre'den "Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi çabalarına" destek

İsviçre'den "Türkiye'nin tahıl koridoru anlaşmasının yenilenmesi çabalarına" destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet