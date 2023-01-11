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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsviçre, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden verilen vizeleri kabul etmeyecek

İsviçre, Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgeleri de dahil olmak üzere, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden yeni verilen seyahat vizelerini kabul etmeyeceğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan   | 11.01.2023
İsviçre, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerden verilen vizeleri kabul etmeyecek Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Cenevre

İsviçre hükümeti, Avrupa Birliğinin (AB), 8 Aralık 2022'de aldığı, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna toprakları ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinden verilen yeni Rus seyahat belgelerinin, vize ve Schengen bölgesine giriş için kabul edilmeyeceğine yönelik kararına katıldığını bildirdi.

İsviçre Federal Konseyinde alınan karar, Avrupa Birliği Konseyine iletilerek, uygulamaya girdi.

Bu kararın arkasında, Rusya'nın, işgal ettiği Ukrayna ve Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerinde yeni vatandaşlığa alma uygulamasına başlamasının olduğu belirtiliyor.

AB, bunu uluslararası hukuk ile her iki ülkenin toprak bütünlüğünün, egemenliğinin ve bağımsızlığının ihlali olarak görüyor.

İsviçre geçen yıl eylülde, AB'nin, Rusya ile vize kolaylaştırma anlaşmasını feshetme kararına da katılmıştı.

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