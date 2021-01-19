Euro
9.02
Dolar
7.44
BIST 100
1,569.80
Altın
1,843.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsviçre merkezli bağımsız kurul, Çin ve DSÖ'yü 'Kovid-19'u kontrol altına almada gayretsiz olmakla' eleştirdi

İsviçre merkezli bağımsız Salgına Hazırlık ve Müdahale Kurulu, Çin ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için yeterince gayretli olmadığını açıkladı.

Nuri Aydın   | 19.01.2021
İsviçre merkezli bağımsız kurul, Çin ve DSÖ'yü 'Kovid-19'u kontrol altına almada gayretsiz olmakla' eleştirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

CNN'in haberine göre, bağımsız inceleme kurulu, dün açıkladığı ikinci raporunda, Çin'in, Vuhan şehrinde Kovid-19 vakalarının ilk tespit edildiğinde halk sağlığı önlemlerini uygulamada daha hızlı ve etkili olabileceğini belirtti.

Raporda, Pekin yönetimine "salgınla mücadelede etkisiz davranma" eleştirisi yapılırken, "Kurul için net olan şey, halk sağlığı önlemlerinin Ocak 2020'de Çin'deki yerel ve ulusal sağlık yetkililerince daha güçlü bir şekilde uygulanmış olabileceğidir." ifadesi kullanıldı.

DSÖ'nün salgınla ilgili geç harekete geçtiği vurgulanan raporda, "DSÖ'nün neden ocak ayının üçüncü haftasına kadar toplanmadığı ve toplandığında uluslararası önemi haiz bir halk sağlığı için acil durum ilanı üzerinde anlaşmaya varamadığı net değil." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, DSÖ'nün 11 Mart 2020'ye kadar salgın ilan etmediğinin altı çizilirken, söz konusu tarihe kadar dünya çapında 118 bin vakaya rastlandığı ve 4 binden fazla ölüm kaydedildiği bildirildi.

DSÖ'nün "kendisinden beklenen işi yapmak için yetersiz kaldığı" sonucuna varıldığı belirtilen raporda, DSÖ'nün salgın potansiyeli olan hastalıkların raporlarını doğrulamak veya yerel bölgelere destek sağlamak için "son derece sınırlı" bir güce sahip olduğu kaydedildi.

Kurul "reform" çağrısında bulundu

Çin ve DSÖ'nün salgındaki rolünü araştıran ve Mayıs 2020'de Dünya Sağlık Asamblesinde nihai bir rapor sunması planlanan kurulun, uluslararası toplumun salgınlarla nasıl başa çıkacağı konusunda "küresel bir sıfırlama" yapması gerektiğine dikkat çekildi.

Eski Yeni Zelanda Başbakanı Helen Clark ve eski Liberya Cumhurbaşkanı Ellen Johnson Sirleaf'in eş başkanlık ettiği bağımsız kurul, DSÖ'yü salgın ilan etmede gecikmeleri nedeniyle eleştirirken, "reform" çağrısında bulundu.

Vuhan'daki ilk vakalar, 12 Aralık-29 Aralık 2019'da tespit edilirken, 31 Aralık 2020'ye kadar DSÖ'ye bildirilmemişti.

Vuhan 23 Ocak 2020'de tecrit altına girdiğinde ise virüs çoktan Japonya, Güney Kore, Tayland ve ABD'ye yayılmıştı.

DSÖ, Acil Durum Komitesini 22 Ocak 2020'ye kadar toplamazken, 30 Ocak 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Orta ve dar gelirli ülkeler bahara kadar Kovid-19 aşılarına erişemeyebilir
Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkisi oldu
ABD'nin 30 eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 96 milyon 51 bini geçti

Benzer haberler

İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

İsviçre merkezli bağımsız kurul, Çin ve DSÖ'yü 'Kovid-19'u kontrol altına almada gayretsiz olmakla' eleştirdi

Çin'de somatik hücre nükleer transfer yöntemiyle bir orman kedisi klonlandı

IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,5 milyon varil artacak

IEA: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 5,5 milyon varil artacak
Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkisi oldu

Araştırmaya göre, Kovid-19 salgınının gençlerin akıl sağlığı üzerinde yıkıcı etkisi oldu
ABD'nin 30 eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

ABD'nin 30 eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı