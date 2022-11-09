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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsviçre, gerekirse "Rus casuslara karşı koymaya" hazır olduğunu açıkladı

İsviçre, Rus casusları topraklarından uzak tutmak için gerekirse harekete geçebileceği konusunda uyardı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 09.11.2022
İsviçre, gerekirse "Rus casuslara karşı koymaya" hazır olduğunu açıkladı

Ankara

İsviçre Federal İstihbarat Servisinin yayımladığı tehdit değerlendirme raporunda, Batı ülkeleri ile Rusya-Çin arasında genişleyen büyük boşluğun casusluk faaliyetlerini artırdığı bildirildi.

Raporda, İsviçre'nin gerekirse Rus casusları topraklarından uzaklaştırmak için harekete geçebileceği belirtildi.

İsviçre'nin, Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları nedeniyle "kötüye giden" siyasi güvenlik ortamıyla karşı karşıya olduğu vurgulanan raporda, Avrupa'da savunma ve güvenlik işbirliğinin İsviçre için daha önemli bir hale gelebileceği kaydedildi.

Raporda, "Cenevre, casusluk faaliyetleri için bir sıcak nokta olmaya devam ediyor" ifadesine yer verilerek, ülkede mevcut etnik ve dini azınlık üyelerinin, İsviçre Federal İstihbarat Servisi tarafından izlendiği ifade edildi.

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