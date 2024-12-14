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Dünya

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'i protesto etmek ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Atila Altuntaş  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Başkenti Stockholm'ün Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıdı.

"Filistin'e özgürlük" sloganları atan grup, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığı binasına yürüdü.

Yürüyüşe katılanlar, İsveç hükümetinin İsrail'e destek vermesine de tepki göstererek, hükümeti, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla suçladı.

Eyleme katılanlar arasında bulunan aktivist Lasse Adestest, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Her gün bu soykırımda öldürülenleri hatırlamalıyız. Yapabileceğimiz en iyi şekilde ve her yerde hükümetimiz, politikacılarımız ve sistemimiz üzerinde baskı oluşturabiliriz. Bir öğretmen olarak dünyanın her yerinden birçok çocuk yetiştirdim. Kendi çocuklarım ile diğer çocuklar arasında bir fark göremiyorum. Neden dünyanın herhangi bir yerinde öldürülen diğer çocuklar için rahatsız olunmadığını anlamıyorum. Kendi çocuklarım, Filistinli, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan çocukları arasında ayrım yapamam. Neden herkes şu an İsrail'in yaptıklarına karşı baskı kurmak için burada değil anlam veremiyorum."

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