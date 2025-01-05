Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,634.70
BTC/USDT
98,264.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite suçlu bulundu

İsveç Ayrımcılık Ombudsmanı (DO), Fatma Zehra S. isimli Türk öğrencinin staj başvurusunun, "Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya girişini engellediği" gerekçesiyle reddedilmesinden ötürü Stockholm Üniversitesini suçlu buldu.

Atila Altuntaş  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
İsveç'te Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite suçlu bulundu

Stockholms

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, DO tarafından yapılan açıklamada, 5 Aralık 2022'de söz konusu öğrenci tarafından yapılan başvurunun değerlendirilmesinin sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, incelemeler sonucu öğrenciye etnik ayrımcılık yapıldığının tespit edildiği kaydedilerek, Stockholm Üniversitesinin ayrımcılıktan suçlu bulunduğu bildirildi.

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında staj yapmaya hak kazandığı Stockholm Üniversitesine 23 Kasım 2022'de başvurmuştu.

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderen Fatma Zehra S, Carlbring'den "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." yanıtını almıştı.

Stockholm Üniversitesini 5 Aralık 2022'de DO'ya şikayet eden Fatma Zehra S'ye, üniversitenin Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr özür mektubu göndermiş, Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul etmişti.

Fatma Zehra S, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı
Ankara'daki trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Yerlikaya, şehit polis memuru Fethi Sekin'i andı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye'de haklının ve mazlumun yanında saf tutmuş olmak bizler için büyük bir şeref payesidir

Benzer haberler

İsveç'te Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite suçlu bulundu

İsveç'te Türk öğrenciye "NATO" bahanesiyle ayrımcılık yapan üniversite suçlu bulundu

İsveç'te yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti

İsveç'te yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

İsveç'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi

İsveç'te, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet