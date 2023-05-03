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Dünya

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısı parlamentoda onaylandı

İsveç Parlamentosu, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için ana taleplerinden biri olan, anayasa değişikliği kapsamında terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısını onayladı.

Atila Altuntaş  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısı parlamentoda onaylandı Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Parlamentoda yapılan oylamada, terörle mücadeleye ilişkin yeni ceza yasa tasarısı 34 "hayır" oyuna karşı 268 "evet" ile kabul edildi. Sol Parti ve Yeşiller Partisinin karşı çıktığı anayasa değişikliği için yapılan oylamaya 47 kişi de katılmadı.

İsveç Dışişleri Bakanı Billström'den terör örgütü PKK/YPG açıklaması

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, geçen ay Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, 1 Haziran'da İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör ceza yasası ile Türkiye'nin çekincelerinin de karşılanacağını belirtmişti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç'teki faaliyetlerine değinen Billström, "PKK'nın topraklarımızdaki faaliyetleri çok geniş. Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini finanse etmek için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Ayrıca uyuşturucu satışı ve İsveç toplumuna zarar veren çeşitli yollarla para toplamak için topraklarımızı üs olarak kullanıyor. Başka bir ülkede terör için kullanmaları, bizim bu faaliyetleri daha az ciddiye almamızı gerektirmez." ifadelerini kullanmıştı.

Yeni ceza yasa tasarısı

Ülkede terör örgütlerine üyeliğin suç kapsamına alınması hedeflenen yasa tasarısında, terör faaliyetlerine katılan ve terör örgütleriyle işbirliği yapan kişilere 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarıya göre, terör örgütünü destekleme, güçlendirme veya teşvik etme kastı taşıyan faaliyetlere katılan kişiler, en fazla 4 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.

Ağırlaştırıcı nedenler var ise bu suçların cezası en az 2, en fazla 8 yıl hapis olacak.

Terör örgütü için silah, cephanelik, yanıcı ve patlayıcı madde, ulaşım desteği, örgüte arazi ve mülk kiralama gibi suçlara karışanlara 4 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Bu suçlarda ağırlaştırıcı nedenler varsa 1,5 yıl ila 7 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Tasarı, yetkililere, terör örgütlerini finanse eden ya da başka yollarla destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda çok daha geniş yetkiler veriyor.

Onaylanan ceza yasa tasarısı 1 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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