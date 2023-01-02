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Dünya

İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu

İsveç'te terörle mücadeleye yönelik yeni anayasa değişikliğinin 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Atila Altuntaş   | 02.01.2023
İsveç'te terörle mücadeleye ilişkin anayasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği duyuruldu

Stockholm

İsveç Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, "Anayasa değişikliği terörle mücadelede daha güçlü olanaklar sunuyor" başlığı ile paylaşıldı.

Açıklamada, "İsveç, terör tehdidine karşı koymak amacıyla tek başına ve diğer devletlerle birlikte yoğun bir çaba göstermektedir. Terör, terörden etkilenen toplumlar nezdinde ağır zorluklar oluşturmakta ve hem uluslararası barış ve güvenliği hem de hem de ulusal güvenliği tehdit etmektedir. Terör, çok ciddi suç teşkil eden eylemleri içeren ve düzeni tehdit edici bir yapıya sahip olup demokrasi, insan haklarından özgürce faydalanılması ve ekonomik ve sosyal gelişim karşısındaki en ciddi tehditlerden biridir." ifadeleri kullanıldı.

Yürürlüğe giren değişikliğin terörle mücadele anlamında daha güçlü imkanlar sunduğu vurgulanan açıklamada, "Anayasa değişikliği, terör faaliyeti yürüten veya terörü destekleyen grupların örgütlenme hürriyetinin kanun çerçevesinde kısıtlanması konusunda imkanların artması anlamına gelmektedir. Bu değişiklik, kanun koyucular açısından, örneğin bir terör örgütüne katılımı daha geniş bir çerçeveyle suç unsuru haline getirmeyi ve terör örgütlerini yasaklamayı olanaklı kılmaktadır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklama, İsveç'in Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

Yasa haziranda sahada uygulanacak

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'de 23 Aralık 2022'de AA'ya yaptığı açıklamada, Anayasa değişikliğinin 1 Ocak 2023'de yürürlüğe gireceğini, 7 Mart'ta ise konu ile ilgili parlamentoya ceza yasası sunacaklarını ve İsveç Ceza Kanunu'nda yeni bir suç oluşturulacağını söylemişti.

İsveç topraklarında terörist aktivitelerin tanıtımını ve propagandasını yapmanın, bayraklarını sallamanın da dahil suç kabul edileceğini aktaran Billström, yasanın 1 Haziran 2023'te sahada uygulanacağını dile getirmişti.

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