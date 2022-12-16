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Dünya

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşları tarafından bir köprüye terör örgütünü simgeleyen büyük bez parçası asıldı.

Atila Altuntaş   | 16.12.2022
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları izinsiz gösteri düzenledi

Stockholm

Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da terör örgütü yandaşları, bir köprünün üzerinde PKK/YPG'yi simgeleyen büyük bez parçası astı.

Slogan atan grup, ellerindeki örgütü simgeleyen bez parçaları salladı.

İzinsiz yapılan gösteri sonrası örgütün sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, 21 Ocak 2023'te yapılacak büyük gösteriye hazırlık yapıldığı belirtildi.

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