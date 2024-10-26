Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,454.40
BTC/USDT
66,856.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce eylemci, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da devam eden saldırılarını protesto etti.

Atila Altuntaş  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

Stockholm

Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsveç Parlamentosuna doğru yürüyüşe geçti.

Eylemciler, İsrail'in saldırılarına destek verdiği için İsveç ve ABD'yi de kınadı.

Filistin ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, "Soykırıma son verin", "Özgür Filistin" ve "Katil Netanyahu" sloganları attı.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Karen Wild, AA muhabirine, İsrail'in dünya barışı önünde tehdit oluşturduğunu söyledi.

Wild, "Dünya barışı için çok endişeliyim. İsrail dünya barışı için bir tehdit. Diğer ülkelere saldırıları bazı Batılı hükümetler tarafından memnuniyetle kabul ediliyor ve bu saldırılara karşı çıkanlar susturuluyor. Filistin ve Lübnan için gösteriler yapıldığında polis ve hükümet, aktivistlere saldırıyor. Neden tarihin yanlış tarafında duruyoruz anlayamıyorum. Bazı insanlar çocukların katledilmesini alkışlıyor. Bunlar benim için kabul edilemez. Lütfen bunu yapmaktan vazgeçin." dedi.

Her hafta cumartesi günü Stockholm'de İsrail'in saldırılarını protesto ettiklerini aktaran Wild, "Filistin halkını desteklemek için buradayım. Hep zayıf ve sesleri kesilmiş olanların yanında oldum ve şimdi Filistinlilerin desteğimize, sesimizi yükseltmemize ihtiyacı var. Bu nedenle her cumartesi gösteri yapıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Dünya SİHA pazarının şu anda yüzde 65'i Türkiye'nin elinde
MSB, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılan Anadolu Görev Grubu'ndan görüntü paylaştı
DMM, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanlandı
MİT, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye ait 157 noktaya operasyon düzenledi
Bakan Işıkhan: Teröre, hainlere ve Türkiye düşmanlarına inat, daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz

Benzer haberler

İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkarak Batı Şeria'yı adım adım gasp ediyor

İsrail, Filistinlilerin evlerini yıkarak Batı Şeria'yı adım adım gasp ediyor

İsveç'te İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları protesto edildi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köyleri fosfor bombasıyla hedef aldı

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı

Microsoft, Gazze'de hayatını kaybedenler için sessiz protesto düzenleyen iki çalışanını işten çıkardı
Lübnan'da gazetecileri hedef alarak "savaş suçu işleyen" İsrail'e tepkiler artıyor

Lübnan'da gazetecileri hedef alarak "savaş suçu işleyen" İsrail'e tepkiler artıyor
Anadolu Ajansı, yüzlerce Filistinlinin İsrail ordusu tarafından Cibaliya'dan zorla sürüldüğü anları görüntüledi

Anadolu Ajansı, yüzlerce Filistinlinin İsrail ordusu tarafından Cibaliya'dan zorla sürüldüğü anları görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet