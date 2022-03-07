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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı

İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, Ukrayna'ya gönderdikleri askeri malzemenin yerlerine ulaştığını söyledi.

Atila Altuntaş   | 07.03.2022
İsveç'in gönderdiği askeri malzeme Ukrayna'ya ulaştı

Stockholm

Ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan Byden, Ukrayna'ya daha önce göndereceklerini açıkladıkları 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıdanın yerine ulaştığını belirtti.

İsveç Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, malzemenin nasıl gittiği yönünde güvenlik nedeniyle fazla bilgi verilemeyeceği bildirildi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna yaptıkları 50 milyon dolar para yardımının da yerine ulaştığını duyurdu.



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