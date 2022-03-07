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Dünya

İsrail ordusu, İran'a ait iki SİHA'yı geçen yıl F-35'lerle vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu, İran'a ait iki silahlı insansız hava aracını (SİHA) F-35 savaş uçaklarıyla Mart 2021'de vurduğunu duyurdu.

Enes Canlı   | 07.03.2022
İsrail ordusu, İran'a ait iki SİHA'yı geçen yıl F-35'lerle vurduğunu açıkladı

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava kuvvetlerine ait F-35 savaş uçaklarının, İran'a ait iki SİHA'yı Mart 2021'de vurduğu belirtildi. Operasyonun, bölge ülkeleriyle koordinasyon içinde ve SİHA'ların İsrail hava sahasına girmeden gerçekleştiği paylaşıldı.

İsrail ordusu radarlarının, İran SİHA'larını rotalarını boyunca izlediği kaydedildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail'in engellediği SİHA'ların Gazze'ye silah taşıdığı iddia edildi.

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