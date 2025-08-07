Dolar
40.68
Euro
47.61
Altın
3,379.76
ETH/USDT
3,679.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
10,901.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

El Pais gazetesi: İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

İspanyol El Pais gazetesi, İspanya'nın ABD'den F-35 alma planını rafa kaldırdığını, bunun yerine Avrupa'dan alternatif aradığını öne sürdü.

Dildar Baykan Atalay  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
El Pais gazetesi: İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

Ankara

El Pais'in İspanya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İspanya ABD'den F-35 uçakları alma planlarını rafa kaldırdı.

İspanya, F-35'lerin üreticisi ABD merkezli Lockheed Martin ile yapılan görüşmeleri süresiz olarak askıya aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan İspanya, Eurofighter gibi Avrupalı alternatiflere yöneldi ve bunları değerlendiriyor.

İspanya hükümeti nisanda 12,126 milyar dolarlık savunma harcama planını onaylamış ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunma ve güvenlik alanına ayırma taahhüdü vermişti.

Ancak Madrid'in bu fonların yüzde 85'ini Avrupa'da yapılan askeri sistemlere kanalize etme kararıyla ABD'de üretilen F-35'lerin alınması ulusal savunma öncelikleri ile çatışmış oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık hudut kapısı oldu
"Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine" yönelik 31 ildeki operasyonlarda 102 şüpheli tutuklandı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu
Düzce'de bir camide yangın çıktı

Benzer haberler

El Pais gazetesi: İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

El Pais gazetesi: İspanya F-35 alma planını rafa kaldırdı

İspanya'da ilk kez bir ilçede Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı

İspanya'nın güneyindeki yangınlar nedeniyle 1500'den fazla kişi tahliye edildi

İspanya'da temmuz ayında yüksek sıcaklar 1060 kişinin ölümüne neden oldu

İspanya'da temmuz ayında yüksek sıcaklar 1060 kişinin ölümüne neden oldu
Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldü

Portekiz'de aşırı sıcaklar nedeniyle son bir haftada 264 kişi öldü
İspanya, Gazze’ye 11 bin kişiye yetecek miktarda acil gıda yardımı gönderiyor

İspanya, Gazze’ye 11 bin kişiye yetecek miktarda acil gıda yardımı gönderiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet