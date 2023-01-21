Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi

Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç’te olduğu gibi Avrupa’nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." dedi.

Mesut Zeyrek   | 21.01.2023
Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi Fotoğraf: Mesut Zeyrek - AA

Köln

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, Almanya'nın Köln kentindeki UID Genel Merkezinde, UID yönetim kurulu üyeleriyle basın açıklamasında bulundu.

Köksal Kuş, "İsveç’in başkenti Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Türk milletini ve sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı hedef alan alçak gösterisini Avrupa’da yaşayan Türkler adına şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye’deki seçimler öncesi, Avrupa’da terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarının artış gösterebileceğinin gerekli makamlarca göz önünde bulundurulmasını isteyen Kuş, buna göre güvenlik güçlerinin teyakkuzda olmasını talep etti.

Kuş, "Terör örgütü yandaşlarının İsveç’te olduğu gibi Avrupa’nın değişik bölgelerinde huzursuzluk çıkarmaları biz Avrupa halklarının güvenliğini de tehdit etmektedir." diye konuştu.

Terör eylemlerine on yıllardır müsamaha gösteren bazı ülkelerin NATO gibi ciddi bir savunma oluşumuna girme arzusunun abesle iştigal olduğunu belirten Kuş, Stockholm Şehir Savcılığının söz konusu terör propagandasıyla ilgili soruşturmaya gerek duymamasının abes olduğunu vurguladı.

İsveç'te aşırı sağcı bir politikacının İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösteren Kuş, bunun Avrupa'da yaşayan 30 milyon, dünyadaki 1,7 milyar Müslümanı derinden üzdüğünü ve böyle bir olayın asla tasvip edilemeyeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİHEK'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Faşizan eylemlerin nefret suçu oluşturacağından kuşku yok
İİT Genel Sekreteri Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı
MTTB ve Genç Memur-Sen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
Türkiye, İsveç'te terör örgütü PKK destekçilerinin düzenlediği eyleme tepki gösterdi
İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

Benzer haberler

Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi

Uluslararası Demokratlar Birliği, İsveç'teki terör örgütü mensuplarının eylemine tepki gösterdi

HÜDAPAR'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Özgürlük adı altında yapılan saldırılar kabul edilemez

TİHEK'ten İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: Faşizan eylemlerin nefret suçu oluşturacağından kuşku yok

İİT Genel Sekreteri Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı

İİT Genel Sekreteri Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı
İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonu ve Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edildi

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonu ve Kur'an-ı Kerim yakılması protesto edildi
MTTB ve Genç Memur-Sen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti

MTTB ve Genç Memur-Sen İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet