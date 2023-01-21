Karamollaoğlu: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslamofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir. İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.