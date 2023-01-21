Dolar
18.80
Euro
20.37
Altın
1,926.94
ETH/USDT
1,653.40
BTC/USDT
22,583.00
BIST 100
5,490.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Karamollaoğlu: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek   | 21.01.2023
Karamollaoğlu: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum

Ankara

Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İslamofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir. İsveç'te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri: İsveç'te ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz
İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez
2023'ün "Mevlana Yılı" ilan edilmesi Konya'da heyecan yarattı
Muğla'da nesli tükenme tehlikesindeki karakulak ve iki yavrusu fotokapanla görüntülendi

Benzer haberler

Karamollaoğlu: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum

Karamollaoğlu: Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum

İslam dünyasından İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: İsveç en önemli değerlerin tehdit edilmesini teşvik etti

İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

İletişim Başkanı Altun'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez

İstanbul Süryani Kadim Vakfı: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Kutsal değerlere hakaret kabul edilemez
Kurtulmuş'tan İsveç'te Kur'an yakılmasına tepki: Ateşle oynadıklarının farkına varmaları lazım

Kurtulmuş'tan İsveç'te Kur'an yakılmasına tepki: Ateşle oynadıklarının farkına varmaları lazım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet