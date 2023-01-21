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İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İstanbul'da protesto edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması, Beyoğlu'ndaki İsveç Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Hikmet Faruk Başer, Filiz Kınık Öz   | 21.01.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İstanbul'da protesto edildi Fotoğraf: Erhan Elaldı - AA

İstanbul

İstiklal Caddesi'ndeki Başkonsolosluk önünde toplanan İstanbul Alperen Ocakları üyeleri, "Kur'an'a uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan İl Teşkilat Başkanı Burak Tekin, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı İsveç makamlarının himaye ettiğini söyledi.

Tekin, "Bu yapılan saygısızlık dünya üzerindeki 1,5 milyar Müslümana yapılmıştır. Dün nasıl Çin'e karşı kandaşımız olan Doğu Türkistan'ın yanında durduysak, bugün burada kutsalımıza yapılan saygısızca ve hayasızca eylemin karşısında duracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Burak Tekin, kıyamet gününe kadar İslam'ın sancağı ve Türk'ün şanlı bayrağının dalgalanacağını kaydetti.

Gruptakiler, bir süre Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra dağıldı.

Daha sonra Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu üyeleri de Başkonsolosluk önüne geldi.

Grup adına açıklama yapan Platform Başkanı Kürşat Mican, İsveç'in başkentindeki provokatif eylemi protesto için toplandıklarını belirterek, "Özellikle demokrasinin, insan haklarının, medeniyetin beşiği olarak kendilerini gören Avrupa'da, İsveç'te, özgürlük ve demokrasi olarak addedilip yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına polis eşliğinde müsaade edilmesi alçaklıktır, kahpeliktir, hainliktir." dedi.

Mican, Müslümanların gerekli tepkiyi vermemesi halinde bu tür hakaretlerin devam edeceğini kaydederek, Avrupa ülkelerinin ürünlerinin boykot edilmesi, İsveç'le tüm ilişkilerin kesilmesi ve bu ülkenin NATO üyesi olmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Platform üyeleri, Başkonsolosluk önünde İsveç bayrağı yaktı. Kur'an-ı Kerim okuyarak dua eden gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Bu arada, protesto gösterisi yapmak isteyen başka bir grup da İsveç Başkonsolosluğu önüne geldi.

Gruptan bir kişi, konsolosluğun giriş kapısındaki panonun camını kırdı. Daha sonra bağırmaya başlayan bu kişiye etraftaki bazı kişiler de destek verince polis ekipleri grubu alandan uzaklaştırdı.

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