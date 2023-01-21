AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki: İsveç en önemli değerlerin tehdit edilmesini teşvik etti
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi, tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir." ifadelerini kullandı.
Ankara
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir, tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesi tüm dinlere ve inanç hürriyetine karşı bir tehdittir. İsveç, insanlığın en önemli değerlerinin tehdit edilmesini teşvik etmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.