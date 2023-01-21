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İİT Genel Sekreteri Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç'te aşırı sağcı bir politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim yakılmasını sert bir dille kınadı.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 21.01.2023
İİT Genel Sekreteri Taha, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadı

Ankara

İİT Genel Sekreteri Taha, yayımladığı yazılı açıklamada, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın, bugün, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde İsveç makamlarının izniyle Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi.

Taha, gerçekleştirilen bu "alçakça eylemi" sert bir şekilde kınayarak, aşırı sağcı unsurların, defalarca işlediği bu provokatif eylemlerin, Müslümanları ve kutsal değerlerini hedef aldığını belirterek, "Bu, İslamofobi, kin, nefret, bağnazlık ve yabancı düşmanlığının ulaştığı ürkütücü seviyenin bir başka örneğidir." ifadesini kullandı.

İsveç makamlarından, bu nefret suçunu işleyenlere yönelik gerekli tedbirleri almasını isteyen Taha, bu gibi eylemlerin tekrarının önüne geçmek için uluslararası çabaları yoğunlaştırmaya ve İslamofobi ile mücadelede dayanışma içerisinde olmaya çağırdı.

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.


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