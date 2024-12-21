Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,369.20
BTC/USDT
97,200.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için Meclis'e yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Odenplan bölgesinde Filistin'e destek amacıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti.

Atila Altuntaş  | 21.12.2024 - Güncelleme : 21.12.2024
İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için Meclis'e yürüdü Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

İsrail'in uyguladığı soykırımın durdurulmasını isteyen göstericiler, İsveç Parlamentosu'na yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması çağrısı yaptı.

"Özgür Filistin, Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor" ve "Filistin'e özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ABD'nin ortak olduğunu belirtti.

Gösteriye katılan aktivistlerden Malin Akerström, İsrail'in Filistin'e yönelik 1 yıldır sürdürdüğü soykırımı önlemek için destek verdiğini belirtti.

Akerström, İsrail'in bir yıldan fazla süredir uyguladığı soykırıma karşı durmak için gösteriye katıldığını dile getirerek, "Bu protestolara devam etmek ve soykırımı durdurmak zorundayız. İsrail'i izole etmek zorundayız, Filistinlilere karşı işledikleri korkunç suçlar için onları kınamalıyız." dedi.

İsveç hükümetinin hemen harekete geçmesi gerektiğini aktaran Akerström, "Hükümetten İsrail'e yaptırım uygulanmasını, İsrail’e karşı sesini yükseltmesini talep ediyoruz. Protestolara devam edeceğiz." diye konuştu.

Diğer İsveçli aktivist Maja Eriksson ise soykırımın durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Her hafta sonu Filistin için yürüyorum çünkü soykırımın durması gerekiyor. Uluslararası Af Örgütü bize bunun bir soykırım olduğunu söyledi. Ama biz bunu bir yılı aşkın bir süredir biliyorduk. Umarım benim ve diğer pek çok kişinin katılımı da bunu sağlar ve İsveç hükümeti İsrail ve ABD'ye yaptırım uygulamaya başlar çünkü bu savaşı sürdürenler onlar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu
Erzurum'daki çığ ikizleri ayırdı
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımı artışını açıkladı

Benzer haberler

Filistinli gruplar: İsrail yeni şartlar öne sürmezse Gazze'de ateşkes yakın

Filistinli gruplar: İsrail yeni şartlar öne sürmezse Gazze'de ateşkes yakın

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi Filistin'e destek için Meclis'e yürüdü

Papa'dan İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarına tepki: Bu, savaş değil zulümdür

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında son 10 günde 422 Filistinli öldü, 1738 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze’ye saldırılarında son 10 günde 422 Filistinli öldü, 1738 kişi yaralandı
Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin vurulduğunu açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin vurulduğunu açıkladı
BMGK, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı

BMGK, BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet