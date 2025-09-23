Dolar
41.41
Euro
48.91
Altın
3,784.62
ETH/USDT
4,194.70
BTC/USDT
112,950.00
BIST 100
11,356.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'dan savaş zamanlarına hazırlıklı olmasını istedi

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'nın savaş zamanlarına hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Cüneyt Karadağ  | 23.09.2025 - Güncelleme : 23.09.2025
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'dan savaş zamanlarına hazırlıklı olmasını istedi

Berlin

Jonson, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakfınca düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, "Barış zamanında savaş zamanına hazırlıklı olacak yeni bir Avrupa zihniyeti benimsemeliyiz." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya'nın büyük çaplı silahlanmaya gittiğini ve askeri açıdan daha güçlü hale geldiğini ifade eden Jonson, Moskova'nın uzun menzilli silahlar ve elektronik savaş alanında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirtti.

Jonson, NATO'daki gelişmelerin her üye için aynı yönde gitmediğine işaret ederek, "İttifak içinde savunma yatırımları konusunda çeşitlilikten bahsediyoruz. Bu iyi bir şey değil. Savunma yatırımlarında parçalanma görmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya ile silahlanma konusundaki işbirliğinin güçlendirilmesini savunan Jonson, "Hükümetler standardizasyonu teşvik etmeli ve uzun vadeli sözleşmelerle çalışmalı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de sel ve heyelan nedeniyle Camili'de mahsur kalan turistler helikopterlerle tahliye edildi
Ankara'da depolama tesisinin çöplüğünde yangın
İzmir Karşıyaka'da toplanmayan çöpler tepkiye neden oluyor
Denizli'de yangınlarda zarar gören alanlar 2 milyon 556 bin fidanla yeşillendirilecek
Marmara Bölgesi'nde perşembeden itibaren yağış bekleniyor

Benzer haberler

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'dan savaş zamanlarına hazırlıklı olmasını istedi

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Avrupa'dan savaş zamanlarına hazırlıklı olmasını istedi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet