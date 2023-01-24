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Dünya

İsveç polisinin, provokasyondan önce gözaltına aldığı arkadaşını Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmasından önce, İsveç polisine gözaltına alınan arkadaşını serbest bıraktırdığı ortaya çıktı.

Dilara Karataş, Mehmet Solmaz   | 24.01.2023
İsveç polisinin, provokasyondan önce gözaltına aldığı arkadaşını Paludan'ın ısrarıyla serbest bıraktığı ortaya çıktı

Ankara

Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakındaki provokasyonunu izleyen fotomuhabiri Orhan Karan, daha önce de Paludan'ın benzer eylemlerinden tanıdığı ve aşırı sağcı liderin arkadaşı olduğunu bildiği kişinin, 21 Ocak'taki eylem sırasında kendisine aniden saldırgan tavırla yaklaştığını ve sözlü tacizde bulunmadan önce saldırmakla tehdit ettiğini söyledi.

Karan, "Sözlü tacizini fiziksel saldırıya çevirdi. Olay yerine gelen polisler, olaya şahit olduğundan onu hemen gözaltına aldı. Daha sonra bana, (saldırganın) bölgeden uzaklaştırıldığını söylediler." dedi.

Orhan Karan, olaydan kısa süre sonra Paludan'ın bölgeye geldiğini, ancak polise gözaltındaki arkadaşını serbest bırakmadıkları sürece aracından çıkmayacağını söylediğini belirtti.

Polisin, Paludan'ın talebine boyun eğdiğini ve bu kişiyi provokasyonun gerçekleştiği yere geri getirdiğini kaydeden Karan, "yani bir suça ve şiddet eylemine karışmış kişiyi serbest bıraktıklarını" ifade etti.

Karan, gözaltına alınan kişinin, Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakmasını canlı yayınlamakla görevlendirildiğini kaydetti.

Paludan'ın eylemini gerçekleştirmesine izin veren polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Karan, polisin söz konusu kişiyi serbest bıraktıkları için daha sonra kendisinden özür dilediğini ifade etti.

Polisin tepkisine şaşırdığını ifade eden Karan, normal şartlarda gözaltına alınan diğer kişilerin karakola götürüleceğini aktardı.

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