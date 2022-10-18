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Dünya

İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyesi olmak istediklerini, Türkiye ve Finlandiya ile yapılan anlaşmanın şartlarını yerine getirmeleri gerektiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 18.10.2022
İsveç: NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz

Stockholm

İsveç'te bugün görevlerine başlayan Dışişleri Bakanı Tobias Billström ve Savunma Bakanı Pal Jonson, ülkenin resmi haber ajansı TT'ye, İsveç'in NATO üyeliği başvuru sürecinde Türkiye ile yapılan anlaşmayı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Billström, NATO üyeliğine önem verdiklerini vurgulayarak, "İsveç Meclisinde bu konuda geniş bir mutabakat var. NATO üyesi olmalıyız. NATO için Türkiye ve Finlandiya ile yaptığımız anlaşmadaki şartları yerine getirmeliyiz." dedi.

Sosyal Demokrat hükümetin uyguladığı "feminist dış politika" anlayışına da son verdiklerini belirten Billström, "feminist dış politika" terimini kullanmayacaklarını kaydetti.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en ciddi güvenlik sorununu yaşadıklarına işaret ederek, yıl sonuna kadar NATO üyesi olmak istediklerini söyledi.

Jonson, "Umudum, İsveç'in Finlandiya ile yıl sonunda NATO üyesi olacağı yönünde. Yeni hükümet ve Finlandiya, Türkiye ile yapılan anlaşmanın maddelerini uygulamakta kararlı." dedi.

Başbakan Ulf Kristersson da bugün Mecliste yaptığı konuşmada, "Parlamentodaki sekiz partiden altısı NATO üyelik sürecini destekliyor. Buna çok değer veriyorum. Daha önemli konularda anlaşmaya varabileceğimizi görmek isterim. Hükümetin ana noktası NATO üyesi olmaktır. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşma yerine getirilecek, terör örgütlerine katılım önlenecektir." ifadelerini kullanmıştı.



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