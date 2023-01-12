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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanından, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonuna "iğrenç" tepkisi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin başkent Stockholm'de belediye binası önündeki provokasyonuna, "iğrenç" nitelendirmesiyle tepki gösterdi.

Atila Altuntaş   | 12.01.2023
İsveç Dışişleri Bakanından, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonuna "iğrenç" tepkisi Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Stockholm

Billström, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Halk tarafından seçilmiş bir devlet başkanını, belediye binası önünde asıyormuş gibi tasvir etmek iğrençliktir." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı, İsveç hükümetinin, siyasi konularda açık tartışmaları desteklediğini ancak siyasi temsilcilere yönelik nefret söylemlerinden uzak durduğunu da vurguladı.

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonu

Başkent Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından astı ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

Stockholm'de 21 Ocak'ta NATO'ya hayır gösterisi yapılacağı ifade edilen paylaşımın altında hakaret içeren yorumlar da dikkati çekmişti.

Terör örgütü PKK/YPG destekçileri, 21 Kasım 2022'de de Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtmıştı. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınanmıştı.

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