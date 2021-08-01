İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi için dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.
Stockholms Lan
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türkiye'de çıkan ölümcül orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, Türkiye halkı ve alevlere karşı savaşan itfaiyecilerle birliktedir." ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu da Linde'ye "Taziyeniz ve dayanışmanız için teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.