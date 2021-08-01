Euro
10.03
Dolar
8.44
BIST 100
1,392.91
Altın
1,814.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye'de yaşanan orman yangını felaketi için dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.

Atila Altuntaş   | 01.08.2021
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

Stockholms Lan

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketlediği mesajında, "Türkiye'de çıkan ölümcül orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Dayanışmamız ve düşüncelerimiz, Türkiye halkı ve alevlere karşı savaşan itfaiyecilerle birliktedir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu da Linde'ye "Taziyeniz ve dayanışmanız için teşekkür ederim." şeklinde yanıt verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 20 bin 890 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde bir haftada 7 milyon dozdan fazla aşı uygulandı
Afrika'da Kovid-19'a karşı aşılamaya başlamayan tek ülke Eritre oldu

Benzer haberler

Mersin'de düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu

Mersin'de düğün hazırlığı yapan genç kızın çeyizi çıkan yangında kül oldu

İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Türkiye'ye orman yangınları için dayanışma ve taziye mesajı

Katar'dan, orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye'ye arama kurtarma desteği

Manavgat’taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Manavgat’taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya ile Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu ve Çavuşoğlu, Alanya ile Gündoğmuş'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu
Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi

Marmaris'in Turunç Mahallesi'ndeki yangından etkilenenlerin tahliyesi için iki çıkartma gemisi bölgeye gönderildi