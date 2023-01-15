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Dünya

İsveç basınına göre terör örgütü PKK/YPG'nin SEB bankasında aktif hesabı var

İsveç'in en büyük bankalarından SEB'de terör örgütü PKK/YPG'nin aktif hesabının olduğu öne sürüldü.

Atila Altuntaş   | 15.01.2023
İsveç basınına göre terör örgütü PKK/YPG'nin SEB bankasında aktif hesabı var

Stockholm

İsveç'te internet üzerinden yayın yapan Friatider gazetesi, SEB bankasının terör örgütü PKK/YPG için toplanan paraların bulunduğu hesabının aktif olduğunu yazdı.

Haberde, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçalarının parayla satıldığı ve buradan elde edilen kazancın SEB'deki hesaba yatırıldığı belirtildi. Biriken paraların ise terör örgütü PKK/YPG'ye aktarıldığı kaydedildi.

SEB Bankası Basın Sözcüsü Niklas Magnusson, terör örgütü PKK/YPG'nin para toplayan internet sitesine 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "bankanın mevzuata uyduğunu ve suç teşkil eden illegal ticarete karşı olduğunu" belirtmişti.

Friatider gazetesi, buna rağmen terör örgütünün söz konusu bankadaki hesabı ve cep telefonuyla para toplama numarasının hala aktif olduğunu bildirdi.

Öte yandan gazete, SEB'in "teröre finans sağlama ve kara para aklama" gerekçesiyle birçok alternatif medyanın hesabını askıya aldığına işaret ederek, bankanın terör örgütü PKK/YPG'nin hesabını kapatmamasını ikiyüzlülük olarak niteledi.

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