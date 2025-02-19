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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İsveç Başbakanı Kristersson: Trump'ın Zelenskiy'e yönelik 'diktatör' tanımlaması yanlış

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenskiy, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" açıklamasının, yanlış bir tanımlama olduğunu söyledi.

Atila Altuntaş  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İsveç Başbakanı Kristersson: Trump'ın Zelenskiy'e yönelik 'diktatör' tanımlaması yanlış Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkında yaptığı son açıklamalarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın söz konusu ifadelerinin doğru olmadığını kaydeden Kristersson, "Bu yanlış bir tanımlama. Rusya savaşı başlattı. Zelenskiy demokratik yollarla seçilmiş bir liderdir. Ukrayna'da seçim yapılmasını isteyen başka bir ülke de yok." ifadesini kullandı.

Ukrayna konusunda Avrupa ve dünyanın yol ayrımında olduğunu aktaran Kristersson, "Ukrayna'ya karşı savaşın olası sonuçları, gelecek nesiller boyunca Avrupa'daki güvenliği etkileyecek ve şekillendirecektir. Barış görüşmeleri konusunda Ukrayna'yı yeterince güçlü ve donanımlı görüyoruz ve bundan sonra da Ukrayna'ya desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Kristersson, AA muhabirinin, "Ukrayna konusunda Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında işbirliği yapılmasını istiyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Başkan Zelenskiy dün Türkiye'deydi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Kendisinin şu anda dünyanın birçok önemli ülkesinden destek ve dayanışma arayışında olmasına büyük saygı duyuyorum. AB'nin Türkiye ile birçok konuda çok yakın işbirliği içinde olması, Ukrayna'da hukukun üstünlüğüne ilişkin ortak Avrupa görüşünü güçlendiriyor."

Başbakan Kristersson, AB ülkelerinin de savunmalarını hızla güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

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