İsveç Adalet Bakanı Strömmer: Ülkelerimizin terör örgütlerinin yararına istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz
İsveç Adalet Bakanı Strömmer, ülkesi ile Türkiye arasında terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin artarak devam ettiğini belirterek, "Ülkelerimizin terör örgütlerinin yararına istismar edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Ankara
İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, ülkesi ile Türkiye arasında terör ve organize suçlarla mücadelede işbirliğinin artarak devam ettiğini belirterek, "Bugün bütün farklı terör tehditlerine karşı nasıl ilerleyeceğimizi konuştuk. PKK da bu konu başlıkları arasındaydı." dedi.
Strömmer, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Strömmer, bugün yapılan görüşmede, terör ve organize suçlarla mücadele alanında işbirliğini güçlendirme konusunun ele alındığını söyledi.
Türkiye ve İsveç'in, stratejik işbirliğini güçlendirerek terör ve organize suçla mücadele alanındaki çalışmalarını yoğunlaştırmaya karar verdiğini belirten Strömmer, "Bu konudaki kararlılığımız sağlam adımlarla devam ediyor. Ülkelerimizin terör örgütlerinin yararına istismar edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Organize suç örgütlerinin istismarına da kapalı kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Strömmer, İsveç hükümetinin, terör ve organize suçla mücadele kapsamında bazı reformları hayata geçirdiğine işaret ederek, bu çerçevede uygulanacak tedbirler sayesinde daha etkin mücadele yürütüleceğini dile getirdi.
Bu doğrultuda "şiddete varan aşırıcılıkların" da terör ve örgütlü suçlara dahil edildiğini belirten Strömmer, "Terör örgütlerinin sınır aşan suç örgütleri olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.
"İşbirliği sayesinde yasa dışı finansal faaliyetleri sekteye uğratmayı hedefliyoruz"
Terör ve organize suçlarla mücadelede müttefiklerle soruşturma, kovuşturma ile mahkumiyet süreçlerinin yanı sıra bu suçları önleme çabalarında ortaklaşa hareket edilmesinin önemini vurgulayan Strömmer, bu amaçla İsveç ve Türkiye arasında yol haritası hazırlandığını söyledi.
Strömmer, bu yol haritası çerçevesinde, destek kanalları ve finansal kaynakların önünün kesilmesi ile bilgi ve belge alışverişinin genişletilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.
Organize suç örgütlerinin uluslararası doğası gereği operasyonel düzeyde küresel işbirliğinin önem arz ettiğini belirten Strömmer, İsveç ve Türkiye'nin kolluk kuvvetlerinin yakın işbirliği içinde çalıştığını dile getirdi.
Strömmer, "İşbirliğimizi daha da yakın, daha da sıkı bir hale getirerek kovuşturma süreçlerini vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden bu unsurlara karşı daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda operasyonel düzeyde yürüteceğimiz işbirliği sayesinde yasa dışı finansal faaliyetleri de sekteye uğratmayı hedefliyoruz. Terörün ve örgütlü suçun finansmanını böylelikle ortadan kaldırmayı umuyoruz." diye konuştu.
Ülkesinin terörle mücadele kapsamında odaklı ve kararlı adımlar atma konusunda kararlılığının sürdüğünü bildiren Strömmer, Türkiye ile yürütülecek operasyonel adımların her iki ülkenin çıkarına hizmet edeceğini söyledi.
Strömmer, "Müttefiklerimizle birlikte çalışarak organize suç ve terör gibi karşılıklı en önemli sınamalarla daha iyi başa çıkabileceğiz." dedi.
"Organize suç faaliyetleri aracılığıyla farklı terör örgütlerinin faaliyetleri finanse ediliyor"
Bir basın mensubunun, terör örgütü PKK'nın artan organize suç olaylarındaki rolü ve İsveç'in atacağı ilave adımlara ilişkin sorusunu yanıtlayan Strömmer, ülkesinin terör, şiddete varan aşırılıkçılık, devlete karşı dostane davranmayan aktörler ve organize suçlar olmak üzere iç güvenlik tehdidiyle karşı karşıya bulunduğunu ve bu tehditler arasında bağlar olduğunu anlattı.
Strömmer, "Organize suç ile şiddete varan aşırılıkçılık ve terör arasında çok sıkı bağlar var. Somut bir faktöre dikkatinizi çekecek olursam, organize suç faaliyetleri aracılığıyla aslında farklı terör örgütlerinin faaliyetleri finanse ediliyor, bunlar arasında PKK var. Bugün bütün farklı terör tehditlerine karşı nasıl ilerleyeceğimizi konuştuk. PKK da bu konu başlıkları arasındaydı." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.