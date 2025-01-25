İsrailliler, Gazze’de esir takası anlaşmasının 2’inci aşamasına geçişte sorun çıkmasını istemiyor
Gazze'de tutulan 4 İsrailli kadın esirin serbest bırakılmasını takip etmek için Tel Aviv'de toplanan esirlerin yakınları ve yüzlerce kişi, ateşkes ve esir takası anlaşmanın ikinci aşamasına geçişte bir sorun çıkmasını istemiyor.
Tel Aviv
Sabah saatlerinde Tel Aviv'deki "Rehineler Meydanı" olarak isimlendirdikleri alanda toplanan yüzlerce İsrailli, Gazze'deki Filistin Meydanı'ndaki esir değişimini takip etti.
Meydanda toplanan, heyecanla bekleyen yüzlerce İsrailli, ülkede yasaklı olan Al Jazeera televizyonunun esir değişimine ilişkin görüntülerini yerel kanallar aracılığıyla dev ekranlardan izledi.
İsrailli 4 esirin İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne teslim edildiği anları canlı izleyen yüzlerce İsrailli sevinç gösterilerinde bulundu.
"İkinci aşama olmalı ve tüm esirler evine dönmeli"
İsrailli 4 kadın esir askerin serbest kalmasını izlemek için alana gelen Mir Lagal, AA muhabirine, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılacak esirlere atıfta bulunarak, "33 yalnızca başlangıç. Diğer 90'ın (İsrailli esirin de) geri gelmesini umuyoruz. İkinci aşama olmalı ve tüm esirler evine dönmeli." dedi.
İnançlarına göre, şu an için en önemli şeyin Gazze’de tutulan İsrailli esirleri evlerine sağ salim getirmek olduğunu savunan Lagal, "Bu yüzden hükümetin ve Knesset'in tüm esirlerin geri dönmesi için oy kullanacağına inanıyorum." diye konuştu.
Son bir haftada 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Lagal, "Çok uzun zamandır bu anı bekliyorduk." ifadesini kullandı.
"Bir anlaşmamız var, ona bağlı kalmayız"
İsrailli esirlerin serbest bırakılması için 15 ayı aşkın süredir düzenlenen protestolara gönüllü katıldığını belirten Eric Pederman ise "Bir anlaşmamız var ve ona bağlı kalmalıyız. Eğer bu yapabilecekleri en iyi anlaşmaysa, bu en iyi anlaşmadır." değerlendirmesinde bulundu.
Pederman, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardında 16. gün tarafların oturup ikinci aşamayı müzakere edeceklerini hatırlatarak, "Buradan ikinci aşamanın (uygulanması) için dua ediyoruz.” dedi.
İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını izlemek için gelen İfad Gabay da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasıyla serbest bırakılacak İsrailli esirlerin evlerine dönmesini ümit ettiğini belirtti.
Gabay, "(Anlaşmanın) planlandığı gibi gitmesini ve herkesin, eve dönmesi gereken 33 rehinenin eve dönmesini umuyorum. Umarım Gerçekten sonuna kadar planlandığı şekilde gider." dedi.
Esir takasının 2'nci turunda Hamas'ın Gazze'deki 4 İsrailli kadın esir saatler önce serbest bırakması karşılığında İsrail de 200 Filistinli esiri salıverdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.