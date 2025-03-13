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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi

İsrailli bir subay, Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını ve İsrail ordusundaki rütbelilerin bunu bilmesine rağmen engel olmadığını kaydetti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Muhammed Emin Canik  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi

Kudüs

İsminin açıklanmasını istemeyen İsrailli bir subay, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "İsrail askeri polisinin Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanılmasıyla ilgili sadece 6 soruşturma açtığını öğrendiğimde neredeyse boğuluyordum." dedi.

İsrailli asker, "(Filistinliler)Gazze'de günde en az 6 defa canlı kalkan kullanıldı. (İlgili makamlar) işini ciddiyetle yapmak isterse en az 2 bin 190 soruşturma açmak zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

Açılan soruşturmalara ilişkin İsrailli subay, "Dünyaya ve kendimize, hakkımızda soruşturma açtığımızı bildirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Gazze'de 9 ay bulunduğunu ve "yeni uygulamalara" şahit olduğunu söyleyen İsrailli asker, "Bunlardan en kötüsü sivrisinek prosedürüydü. Masum Filistinliler Gazze'de evlere girmeye ve oraları temizlemeye; yani içeride silahlı adamların veya patlayıcıların bulunmadığından emin olmaya zorlanıyordu." şeklinde konuştu.

İsrailli subay, "sivrisinek prosedürünü ilk kez Aralık 2023'te, İsrail'in Gazze'yi karadan işgale girişmesinden 2 ay sonra" öğrendiğini belirterek, "O zamanlar bunun ne kadar yaygın olduğunu fark etmemiştim." yorumunda bulundu.

İsrail askerlerinin canlı kalkan olarak kullandığı Filistinlilere "Çavuş" adını verdiğini belirten İsrailli subay, "Bugün her birliğin bir çavuşu var ve bu çavuş bir evi boşaltmadan hiçbir asker oraya girmiyor. Bu da en az her bölükte 4, taburda 12, tugayda 36 çavuş olduğu anlamına geliyor." dedi.

İsrailli asker, "Bir 'köle' sınıfımız var ve onlar (İsrailli yetkililer) 6 soruşturma yürüterek cezadan kaçmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanılmasına ilişkin İsrailli asker, "Ordunun en üst kademeleri, canlı kalkanların varlığından bir yıldan uzun süredir haberdardı ve kimse bunu durdurmaya çalışmadı. Hatta, bu 'operasyonel bir gereklilik' olarak tanımlandı." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) işaret eden İsrailli asker, "Lahey konusunda endişelenmek için her türlü nedenimiz var. Çünkü bu prosedür (canlı kalkan) suçtur. Ordunun bile kabul ettiği ve halka söylenenden daha yaygın olan bir suç." ifadelerini kullandı.

UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkesin ilan edildiği 19 Ocak'a kadar Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 14 bini enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli öldü, 2 milyon kişi yerinden edildi.

Hastane, ev ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulların da hedef alındığı saldırılarda Gazze'deki altyapının yüzde 88'i yok edildi.

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