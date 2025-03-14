İsrailli esirlerin ailelerinden, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılması için anlaşmaya varılması çağrısı
Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya, müzakere heyetinin Katar'dan tüm esirlerin aynı anda serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma olmadan dönmemesi talimatı vermesi çağrısında bulundu.
Kudüs
Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin aileleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, müzakere heyetinin Katar'ın başkenti Doha’dan tüm esirlerin aynı anda serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma olmadan dönmemesi talimatı vermesi çağrısında bulundu.
Söz konusu çağrı, Hamas’ın İsrail-Amerikan vatandaşı asker Edan Alexander’ın ve çifte vatandaş olan 4 kişinin cenazelerinin serbest bırakılmasını kabul ettiğini duyurmasının ardından yapıldı.
İsrailli esirlerin aileleri, sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada, "Eğer Hamas’ın açıklaması doğruysa ve gerçekleşirse, bu, tüm esirlerin aynı anda ve derhal serbest bırakılması için bir anlaşmanın başlangıcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Aileler, İsrail’in, 7 Ekim’de kaçırılan İsrailli esirleri yalnızca yabancı pasaportu olanlarla sınırlı tutmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Eğer İsrail, süreci yarıda kesip vatandaşlarını geride bırakırsa, tüm Yahudi halkı, çocuklarına yabancı pasaport aldırmaları gerektiğini bilecek, aksi takdirde terk edilecekler." denildi.
Netanyahu’ya hitaben yapılan açıklamada, "Kaçırılanların uzun ve belirsiz bir süre boyunca esir kalma, hatta öldürülme veya kaybolma ihtimali karşısında derin bir şok içindeyiz. Doha'daki müzakere heyetinin, 59 esirin tamamının serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşma olmadan geri dönmemesi talimatını vermenizi istiyoruz." ifadelerine yer verdi.
İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu'yu Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sabote etmek ve ikinci aşama müzakerelerinin başlatılmasını kasıtlı olarak geciktirmekle suçluyor.
Hamas, bugün, Doha'da müzakere edilen teklifi kabul ederek Gazze'de esir tutulan biri hayatta 4'ü ölü, 5 ABD-İsrail vatandaşını teslim edeceğini duyurmuştu.
İsrail, Hamas'ın ateşkese arabulucu ülkelerin sunduğu öneriye olumlu yanıt vermesini "psikolojik savaş" şeklinde değerlendirmişti.
Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.
İsrail ise birinci aşamanın uzatılmasını ve Gazze Şeridi'nden daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını talep ediyor.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.