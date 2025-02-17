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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli esir yakınları, Hamas'ın "kum saati" hediyesini "yaşam belirtisi" olarak yorumladı

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir yakınları, Hamas'ın altıncı tur esir takasında serbest bıraktığı İsraillilere kum saati hediye etmesinin, psikolojik bir baskıdan ziyade "yaşam belirtisi" olduğunu söyledi.

Faruk Hanedar  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
İsrailli esir yakınları, Hamas'ın "kum saati" hediyesini "yaşam belirtisi" olarak yorumladı

Kudüs

İsrail'de Kanal 12'nin haberine göre, İsrailli esir yakınları, 7 Ekim 2023'ün 500'üncü gününde meclisin Finans Komitesi toplantısına katıldı.

Esir yakınları, hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi ve tüm esirlerin geri döndürülmesi talebinde bulundu.

Hamas'ın 15 Şubat'taki altıncı tur esir takasında serbest bırakılan İsraillilere kum saati hediye etmesinin psikolojik bir baskıdan ziyade bir yaşam belirtisi olduğunun altını çizen esir yakınları, "Zaman tükeniyor, orada sağ kalan esirler için zaman kalmadı." ifadesini kullandı.

Esir yakınları, anlaşmanın ikinci aşamasına geçilmesine engel olmak istediğini belirttikleri Netanyahu'yu ve hükümetini protesto etti.

Öte yandan esir yakınları, 7 Ekim 2023'ün 500'üncü günü dolayısıyla 500 dakika sürecek bir açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettim Kassam Tugayları, 15 Şubat'taki altıncı tur esir takasında serbest bıraktıkları 3 esire, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde "Zaman tükeniyor" yazan bir kum saati maketi hediye etmişti.

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