Dolar
34.60
Euro
36.63
Altın
2,637.88
ETH/USDT
3,564.70
BTC/USDT
95,000.00
BIST 100
9,640.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yaptı

İsrail İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, işgal altındaki Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulundu.

Mustafa Deveci  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
İsrailli Bakan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yaptı Fotoğraf: Mahmoud İssa/AA

Ankara

İsrail basınına göre Goldknopf, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Golan Tepelerinin yanı sıra Gazze'de de Filistin topraklarının gasbedilmesi ve bunun yerine İsrail yerleşimlerinin kurulması gerektiğini savunan Nachalot Derneği'nin kurucusu Daniella Weiss ile Gazze sınırında bir araya geldi.

Burada Weiss ve beraberindekiler, Goldknopf'e, Gazze'nin farklı bölgelerine Yahudilerin yerleştirilmesi amacıyla yasa dışı yerleşimler inşa edilmesi planlanan yerlerin bulunduğu haritayı sundu.

Goldknopf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısında bulunarak, bunun 7 Ekim'e ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine "cevap olacağını" ileri sürdü.

İsrail kabinesinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de işgal edilen Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyonda kabul edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Demokratik standartları yüksek bir Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek zorundayız
Emniyet Genel Müdürü'nün adı kullanılarak gönderilen "dolandırıcılık" maillerine karşı uyarı
Avrupa Yetim Eli'nden Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilere insani yardım
AA Genel Müdürü Karagöz: Anadolu Ajansı, Filistin meselesinde hakikati ortaya koyan bir mihenk taşı olmuştur

Benzer haberler

İsrailli Bakan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yaptı

İsrailli Bakan, işgal altındaki Gazze'ye Yahudilerin yerleştirilmesi çağrısı yaptı

Lübnan, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını "birkaç kez" ihlal ettiğini duyurdu

İsrailli aşırı sağcı Bakan, Lübnan'a saldırılara devam edilmesini istedi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de yerinden edilenlerin yüzde 90'ı çadırlarda yaşıyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Gazze'de yerinden edilenlerin yüzde 90'ı çadırlarda yaşıyor
İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki Müslüman ve Hristiyanlar, "ekmeği bölüşüyor"

İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki Müslüman ve Hristiyanlar, "ekmeği bölüşüyor"
İsrail'in 419 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi

İsrail'in 419 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 330'a yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet