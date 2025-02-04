Dolar
35.93
Euro
37.35
Altın
2,843.16
ETH/USDT
2,758.60
BTC/USDT
98,672.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan: Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğiz

İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, esir takası anlaşmasının bozulması pahasına da olsa Hamas’ın Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutmasına izin vermeyeceklerini savundu.

Mustafa Deveci  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İsrailli Bakan: Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğiz Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Ankara

Zohar, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tel Aviv yönetiminin ateşkesin "ikinci aşamasına geçilmesinden yana olduğunu" ileri süren Zohar, ancak İsrail'in Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmasına "izin veremeyeceğini" belirtti.

İsrail hükümetinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için "her şeyi yapacağını" savunan İsrailli Bakan Zohar, "Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde son 24 saatte 313 deprem meydana geldi
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın eşiyle görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye ile ilişkileri derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız
Türkiye'nin sembol yapıları 4 Şubat Kanser Günü'nde ışıklandırıldı
DMM, "İsrail'in ürettiği UTTS çipinin araçlara takılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 565 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

İsrailli Bakan: Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğiz

Hamas: Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakereler başladı

Filistin Kızılayı: Türkiye'den gönderilen 27 tır yardım Gazze'nin kuzeyine ulaştı

Filistin Kızılayı: Türkiye'den gönderilen 27 tır yardım Gazze'nin kuzeyine ulaştı
Filistin hükümeti, Gazze'de işleri yönetecek bir komisyon oluşturduğunu duyurdu

Filistin hükümeti, Gazze'de işleri yönetecek bir komisyon oluşturduğunu duyurdu
Filistinli hasta ve yaralılar, tedavi olmak için aileleriyle birlikte Mısır'a geçiş yaptı

Filistinli hasta ve yaralılar, tedavi olmak için aileleriyle birlikte Mısır'a geçiş yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet