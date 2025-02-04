İsrailli Bakan: Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceğiz
İsrail Spor ve Kültür Bakanı Miki Zohar, esir takası anlaşmasının bozulması pahasına da olsa Hamas’ın Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutmasına izin vermeyeceklerini savundu.
Ankara
Zohar, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna Gazze'de Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tel Aviv yönetiminin ateşkesin "ikinci aşamasına geçilmesinden yana olduğunu" ileri süren Zohar, ancak İsrail'in Hamas'ın Gazze'de yönetimde kalmasına "izin veremeyeceğini" belirtti.
İsrail hükümetinin ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için "her şeyi yapacağını" savunan İsrailli Bakan Zohar, "Esir takası anlaşmasına mal olsa bile Hamas'ın Gazze'yi yönetmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.