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Dünya

İsrailli askeri analist Bohbot: Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti

Amir Bohbot, Hamas Hareketi'nin pazar günü İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslimine ilişkin yayımladığı görüntülerle "İsrail'i rezil ettiğini ve ordunun Gazze'nin kuzeyine hakim olduğu iddialarını sorgulattığını" belirtti.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hamdi Yıldız  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
İsrailli askeri analist Bohbot: Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti

Kudüs

İsrailli askeri analist Amir Bohbot, Hamas Hareketi'nin pazar günü İsrailli esirleri Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslimine ilişkin yayımladığı görüntülerle "İsrail'i rezil ettiğini ve ordunun Gazze'nin kuzeyine hakim olduğu iddialarını sorgulattığını" belirtti.

Askeri analist Bohbot, İsrail'de İbranice yayın yapan haber sitesi Walla için bir makale kaleme aldı.

Bohbot, Hamas tarafından yayımlanan esir takası görüntülerinin İsrail ordusunun Gazze'de kontrolü ele aldığına dair oluşturduğu algının sorgulanmasına neden olduğunu vurgulayarak, "Hamas, esir takası sahneleriyle İsrail'i rezil etti." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun hava saldırılarıyla yıkım taktiği uyguladığını, ardından bölgede kontrolü ele geçirdiğini ilan ettiğini hatırlatan Bohbot, Hamas tarafından yayımlanan esir takasına ait görüntülerinin "Gazze'nin gerçek sahibi kim?" sorusunu akıllara getirdiğini söyledi.

Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin görüntülerini analiz eden Bohbot, şunları kaydetti:

"Gayet güzel hazırlanan videoda, Hamaslı aktivistlerin kaçırılan rehineleri Kızılhaç'ın araçlarına taşırken ve onlara veda ederken çekilen görüntülerini izlemek mümkün. Ayrıca, sosyal medyada dolaşan ek bilgi içerikleri de İsrail ordusunun göründüğü gibi Gazze'yi fiili olarak kontrolü altına aldığına dair şüpheleri akla getiriyor.

Gazze'nin merkezinde çekilen görüntüler gösteriyor ki, (İsrail) ordu güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini kontrol altına aldığı iddiası ve tüm bölgede kuvvetlerimizin konuşlanmış olduğu gerçeğine rağmen, Hamas'ın silahlı onlarca unsuru rehineleri Kızılhaç'a teslim ederken herhangi bir engel tanımaksızın bölgede rahatça dolaşıyor."

İsrailli esirler dün, İsrail ordusunun kontrolünü ele geçirdiğini ilan ettiği Gazze'nin merkezinde Hamas tarafından Uluslararası Kızılhaç Örgütü yetkililerine teslim edildi. Dün üçüncüsü gerçekleştirilen esir takasında 13 İsrailli esire karşılık 39 Filistinli esir İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldı.

İsrail'e göre aralarında İsrailli subay, asker, polis ve istihbaratçılardan oluşan 190 kişi hala Hamas'ın elinde bulunuyor.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dakikalar önce, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.


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