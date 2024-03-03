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Dünya

İsrail'in Washington Büyükelçiliğine "ABD ziyaretinde Gantz'a yardımcı olunmaması talimatı verildiği" iddiası

İsrail'in Washington Büyükelçiliğine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun onayı olmaksızın "ABD'ye ziyaret planlayan Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'a yardımcı olunmaması talimatının verildiği" öne sürüldü.

Burak Dağ  | 03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
İsrail'in Washington Büyükelçiliğine "ABD ziyaretinde Gantz'a yardımcı olunmaması talimatı verildiği" iddiası

Ankara

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde Netanyahu ile Gantz arasında gerginliğe yol açtığı belirtilen Washington ziyareti planına ilişkin ABD'deki İsrail Büyükelçiliğine talimat gönderildiği iddia edildi.

İsrail Büyükelçiliğine iletildiği öne sürülen "Gantz’a yardımcı olunmaması" yönündeki talimatın hangi yetkili veya makamlarca verildiği bilgisi paylaşılmadı.

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog'un Gantz'a ziyaretinde eşlik etmeyeceği ileri sürüldü.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, daha önce Başbakan Netanyahu ile koordine edilmeyen bir ziyaret için bugün Washington'a gitmeye hazırlanıyor.

ABD yönetiminin, Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti

Netanyahu'nun ekibinden kaynaklar, Gantz'ın önceden koordine etmeden ABD ziyareti planlamasının, Başbakan'ı kızdırdığı ve bunun üzerine "İsrail'in yalnızca bir başbakanının olduğunu Gantz'a açıkça ifade ettiğini" aktarmıştı.

Gezinin Başbakan'ın onayı olmadan düzenlendiğini belirten Netanyahu'nun ekibi, Gantz'ın planının "kabine üyelerine Başbakan tarafından seyahat izni verilmesini" gerektiren hükümet düzenlemelerine aykırı olduğunu savunmuştu.

Amerikan basınındaki haberde ise ABD yönetiminin, Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

Ziyaretin, ABD yönetimi ile Netanyahu arasında anlaşmazlıkların yaşandığı öne sürülen dönemde gerçekleşecek olması dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Şubat'ta NBC News'e verdiği röportajda, İsrail'in "inanılmaz derecede muhafazakar hükümetini sürdürmesi halinde küresel desteğini kaybedeceğini" söylemişti.

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