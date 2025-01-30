Dolar
35.78
Euro
37.39
Altın
2,796.64
ETH/USDT
3,257.20
BTC/USDT
105,608.00
BIST 100
10,082.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararı yürürlüğe girdi

İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı yürürlüğe girdi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
İsrail'in, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararı yürürlüğe girdi

Kudüs

İsrail'in tanıdğı sürenin dolması üzerine UNRWA'nın Birleşmiş Milletler (BM) çalışanları Doğu Kudüs'ü terk ederken, yerel çalışanlar da UNRWA merkezine gelmedi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırmasını ve 48 saat içinde kentteki yerleşkelerini boşaltmasını istemişti.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra İsrail'deki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatmış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunuyor.

UNRWA'nın yasaklanmasını hedefleyen yasa tasarısı 28 Ekim’de İsrail Meclisi'nden (Knesset) geçirilmişti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığından Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Bakan Kurum: Depremden etkilenen Malatya'nın Gelinciktepe bölgesinde 2 bin 175 konut tamamlandı
Düzce'de "trafikte fermuar sistemi" tatbikatı yapıldı
İstinaf, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında kararını verdi
Türkiye'den, ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Benzer haberler

İsrail'in, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararı yürürlüğe girdi

İsrail'in, UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararı yürürlüğe girdi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 42 kişinin naaşı çıkarıldı

İsrail'in Batı Şeria'daki hava saldırısında ölen 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

Cenin'den çıkarılan Filistinliler, İsrail’in 2002’deki saldırısından daha zor şartlarda olduklarını belirtiyor

Cenin'den çıkarılan Filistinliler, İsrail’in 2002’deki saldırısından daha zor şartlarda olduklarını belirtiyor
Filistin asıllı doktor Sitte'ye göre İsrail’in sağlık sistemini yıkması soykırımın ön hazırlığıydı

Filistin asıllı doktor Sitte'ye göre İsrail’in sağlık sistemini yıkması soykırımın ön hazırlığıydı
STK'ler, ateşkesin ardından Gazze'de yaraları sarma çağrısı yaptı

STK'ler, ateşkesin ardından Gazze'de yaraları sarma çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet