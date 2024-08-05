İsrail'in teslim ettiği 80 Filistinlinin naaşı Han Yunus kentinde toprağa verildi
İsrail ordusunun teslim ettiği 80 Filistinlinin cenazesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde defnedildi.
İstanbul
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, bugün Filistinlilere ait 80 naaşı teslim ettiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'den teslim alınan naaşların Han Yunus kentindeki Türk Mezarlığında toprağa verildiği ifade edildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun, daha önce Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan çıkardığı 84 naaşı iade ettiği aktarıldı.
Cenazelerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi üzerinden teslim edildiği vurgulanan haberde, naaşların Han Yunus'ta toprağa verildiği kaydedildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 623 Filistinli öldü, 91 bin 469 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.