Dolar
33.41
Euro
36.62
Altın
2,392.99
ETH/USDT
2,389.10
BTC/USDT
53,470.00
BIST 100
9,972.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire’de Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in teslim ettiği 80 Filistinlinin naaşı Han Yunus kentinde toprağa verildi

İsrail ordusunun teslim ettiği 80 Filistinlinin cenazesi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde defnedildi.

Mahmut Geldi  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
İsrail'in teslim ettiği 80 Filistinlinin naaşı Han Yunus kentinde toprağa verildi Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

İstanbul

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, bugün Filistinlilere ait 80 naaşı teslim ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'den teslim alınan naaşların Han Yunus kentindeki Türk Mezarlığında toprağa verildiği ifade edildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde de İsrail ordusunun, daha önce Gazze Şeridi'ndeki mezarlıklardan çıkardığı 84 naaşı iade ettiği aktarıldı.

Cenazelerin Uluslararası Kızılhaç Komitesi üzerinden teslim edildiği vurgulanan haberde, naaşların Han Yunus'ta toprağa verildiği kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 623 Filistinli öldü, 91 bin 469 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisi Heniyye'yi kalleşçe bir suikast ile öldürmüştür
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati:Türkiye ve Mısır olarak Batı Şeria'daki durumun kötüye gitmesinden endişe duyuyoruz
Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu
Uzmanlar, Heniyye suikastını ve bölgeye etkilerini SETA'ya değerlendirdi
Aydın'da otomobilde başlayıp ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

İsrail ordusu, Han Yunus'ta iki mahallenin daha boşaltılmasını istedi

İsrail ordusu, Han Yunus'ta iki mahallenin daha boşaltılmasını istedi

İsrail'in teslim ettiği 80 Filistinlinin naaşı Han Yunus kentinde toprağa verildi

Gazze'nin Han Yunus kentinden İsrail'in güneyindeki Askalan yakınlarına 5 füze fırlatıldı

İsrail saldırılarından kaçan Gazzeliler, "ölmeden mezara giriyor"

İsrail saldırılarından kaçan Gazzeliler, "ölmeden mezara giriyor"
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi
İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 89 Filistinli öldü

İsrail'in Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 89 Filistinli öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet