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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik, Abdullah Sarica, Çağrı Koşak, Harun Kutbe  | 26.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalaması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti

İstanbul/Ankara

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail savaş uçaklarının Refah kentinin kuzeybatısında yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampı acımasızca bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Kayıpları arama çalışmaları sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 984 Filistinli öldürüldü, 80 bin 643 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail’in Refah’ta sivil halka yönelik hunhar katliamlarını şiddetle kınıyoruz. Bu vahşete sessiz kalanlar işlenen suçlara ortak olarak tarihin kara sayfalarına geçecektir. İnsanlıktan en küçük nasibi olan herkesi hukuktan ve haktan yana olmaya ve bu barbarlığı acilen durdurmaya davet ediyoruz. Tüm imkanlarımızla mazlum Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

"İsrail savaş uçaklarının Gazze'de masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından, İsrail ordusunun, Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"İsrail savaş uçaklarının Gazze'de yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadıkları çadırları bombalayarak ve masum sivilleri diri diri ateşe vererek katletmesini lanetliyoruz. Bu soykırım eylemleri mahkemelerde gereken cezayı alacaktır. Uluslararası toplumun bu soykırım eylemlerine son vermesini engelleyenler bu suça ortaktırlar."

İsrail milletvekili, Refah'taki saldırılara tepki gösterdi

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye saldırıları durdurma kararına rağmen Tel Aviv yönetiminin Gazze'nin Refah bölgesine saldırmasına tepki gösterdi.

İsrail milletvekili Cassif, X hesabından yaptığı açıklamada, "Refah'ta katliam. Gazze'nin soykırım suçluları mahkemeye." ifadelerini kullandı.

Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Kerim Han'ın 20 Mayıs'ta, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusuna atıfta bulunarak, sorumluların yargılanmasını talep etti.

BM'nin yargı organı UAD ise 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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