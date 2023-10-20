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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in öldürdüğü gazeteci Şirin'in ailesi, İsrail'in hastane saldırısını inkarına şaşırmadı

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022’de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Ebu Akile'nin ailesi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kabul etmemesine dair "aynı hikaye tekrar ediyor" dedi.

Nuri Aydın, Dilara Hamit  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
İsrail'in öldürdüğü gazeteci Şirin'in ailesi, İsrail'in hastane saldırısını inkarına şaşırmadı

Ankara

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Cenin kentinde 11 Mayıs 2022’de öldürülen Al Jazeera televizyonunun deneyimli muhabiri Şirin Ebu Akile'nin ailesi, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını kabul etmemesine dair "aynı hikaye tekrar ediyor" dedi.

İsrail'in yaklaşık 500 kişinin öldüğü el-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıyı üstlenmemesi, İsrailli yetkililerin, başlangıçta Şirin'in de Filistinliler ve İsrail ordusu arasındaki ateşkes sırasında öldürüldüğü savunması yapmasına karşın daha sonra Şirin'i "yanlışlıkla vurduklarını" itiraf etmelerini akıllara getirdi.

Şirin'in abisi Anton Ebu Akile, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, hastane saldırısının üstlenilmemesini (kardeşinin öldürülmesine benzer şekilde) "İsrailli yetkililerin eylemlerinin sorumluluğundan kaçma girişimi" olarak gördüğünü söyledi.

Kardeşi Şirin öldürüldüğünde de İsrail'in Filistinli grupları suçlayan "asılsız bilgilendirmeler" ve "farklı yerlerden sahte video kayıtları" ile açıklama yapmaya çalıştığını ancak "tamamen yalan olduğunun kanıtlandığını" hatırlatan Anton, "Aynı hikaye tekrar ediyor." dedi.

Anton, "Hastaneyle ilgili de aynı şeylerin olduğunu görüyoruz. Önce hastaneyi hedef aldıklarını açıkladılar ve birkaç saat sonra bu paylaşımı sosyal medyadan sildiler ve diğer grupları (Filistinliler) suçlamaya başladılar ki tamamen yanlış." şeklinde konuştu.

Hastane bombalamanın "korkunç bir suç" olduğunu ve "birilerinin sorumlu tutulması" gerektiğini vurgulayan Anton, "Uluslararası toplumun hiçbir şey yapmadığını görmek üzücü. En azından olayı güçlü bir şekilde kınayabilirlerdi ve inceleme için ısrar edebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Anton, liderlerin İsrail'i ziyaret ettiği ve yardım sağladığını ancak kimsenin en az 15 yıldır abluka altındaki Gazze'ye destek olmadığını vurgulayarak, "Bu çok üzücü. Bu çifte standartlar son bulmalı. Umarım çok yakında bu cezasızlığın son bulması ve sorumluların adalete teslim edilmesi için bir şans olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BM incelemesi Şirin'in ailesinin umutlarını yeşertti

Anton, kız kardeşinin öldürülmesine dair yürütülen ve Haziran 2022'de açıklanan Birleşmiş Milletler (BM) incelemesinin ise sorumlulardan hesap sorulmasına dair ailenin umutlarını yeşerttiğini aktararak, "Bunun, Uluslararası Ceza Mahkemesinin sorumluları kovuşturmaya başlamak ve onları sorumlu tutmak için derhal harekete geçmesini ve adaleti sağlayacağını umuyoruz." dedi.

Hukuk mücadelesinde pek çok zorlukla karşılaştıklarına işaret eden Anton, "Kimsenin görmediği sözde soruşturmaları paylaşmayı reddettiler. Ayrıca kanıt sunacaklarını, Şirin'i vuran tüfeği açıklayacaklarını umuyorduk. Bunların hiçbiri olmadı. Herhangi bir soruşturmada işbirliği yapmadılar ya da işbirliğine istekli değiller." diye konuştu.

ABD Adalet Bakanlığının olaya dair soruşturmasının devam ettiğini ve ailenin bu soruşturmanın da BM incelemesiyle aynı olacağından umutlu olduğunu dile getirerek uluslararası toplumun bu raporu ciddiye alacağını ve İsrail tarafına baskı yapmaya başlayacağını umduklarını sözlerine ekledi.

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