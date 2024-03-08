Dolar
31.93
Euro
34.93
Altın
2,190.44
ETH/USDT
3,910.00
BTC/USDT
67,985.00
BIST 100
9,155.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Nasır Hastanesindeki bebekleri ölüme ve çürümeye terk ettiği olayın görgü tanığı AA'ya konuştu

Filistinli çocuk doktoru Muna Sahvil, "Solunum cihazına bağlı bebeklerle çıkmak için hazırlandık ama askerler hastaneye girerek onları bırakmamızı istedi. Ne kimsenin bebekleri kurtarmasına izin verdiler ne de onları tahliye ettiler." dedi.

Zeynep Tüfekçi Gülay, Safiye Karabacak  | 08.03.2024 - Güncelleme : 08.03.2024
İsrail'in Nasır Hastanesindeki bebekleri ölüme ve çürümeye terk ettiği olayın görgü tanığı AA'ya konuştu Fotoğraf: Belal Khaled/AA

Gazze

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bebekleri ölüme ve ardından çürümeye terk ettiği Nasır Hastanesindeki olayın son görgü tanığı Filistinli çocuk doktoru, İsrail'in askerilerinin olay günü bebeklerin uluslararası bir ekip tarafından tahliye edileceğini söyleyerek, sağlık ekiplerini hastaneyi terk etmeye zorladığını söyledi.

İsrail ordusu, 10 Kasım 2023'te, Gazze kentinin batısındaki En-Nasır Çocuk Hastanesi ile Er-Rantisi Hastanesini kuşatmış ve sağlık personelini hastaneleri terk etmeye zorlamıştı.

İsrail ordusunun En-Nasr Mahallesinden çekilmesinin ardından hastanenin prematüre bebek bölümünde yaşanan dehşetin şoke edici görüntüleri ortaya çıkmıştı.

İsrail askerleri, sağlık personelini zorla tahliye ettiği hastanede geride kalan bebekleri göz göre göre ölüme terk etmişti. Askerlerin bölgeden çekilmesinin ardından, bebeklerin hastane yataklarında öldüğü doğrulanmıştı.

İsrail'in "bebekleri tahliye edeceğiz" yalanı

İsrail güçlerinin kuşatarak baskın düzenlediği hastaneden en son ayrılan görgü tanığı Filistinli çocuk doktoru Muna Sahvil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan bu acı olay öncesinde En-Nasır Çocuk Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde görev yapmakta olduğunu söyledi.

Olay günü işgal güçlerinin hastaneyi kuşattığını ve sağlık ekiplerini tahliyeye zorladığını ifade eden Sahvil, uluslararası kuruluşlarla sağlık ekiplerinin tahliyesi ve bebeklerin başka hastaneye sevk edilmesi için koordinasyon sağlandığını anlattı.

Sahvil, "Solunum cihazına bağlı bebeklerle çıkmak için hazırlandık ama askerler hastaneye girerek onları bırakmamızı istedi. İsrail askerleri, bebeklerin uluslararası bir ekip tarafından tahliye edileceğini söyleyerek, sağlık ekiplerini hastaneyi terk etmeye zorladı." ifadesini kullandı.

Sonrasında hastaneyle iletişimin koptuğunu ve personellerin bölgedeki diğer hastanelere dağılmak zorunda kaldığını aktaran Sahvil, kendisinin de Gazze'nin kuzeyinden orta kesimlere göç etmek zorunda kaldığını ve Deyr el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesinde çalışmaya başladığını kaydetti.

Filistinli doktor, elim olaydan medyada yayımlanan görüntülerden sonra haberdar olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Haftalar sonra İsrail ordusunun, bebekleri yataklarında ölüme terk ettiğini ve cesetlerini çürümeye mahkum ettiğini görünce gözlerimize inanamadık. Bebekler yataklarında ölmeye ve naaşları çürümeye bırakıldı. Ne kimsenin bebekleri kurtarmasına izin verdiler ne de onları tahliye ettiler."

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da geçen ay yaptığı bir açıklamada, "İsrail askerlerinin, sağlık personelini hastaneyi terke zorlaması ve hasta bebeklerin hastaneden çıkmasına izin vermemesi sonucu 5 bebeğin öldüğünü" duyurmuştu.

Kudra, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından hastanede terk edilen bebeklerin çürümüş cesetlerini bulduklarını söylemişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite de İsrail'in Nasır Çocuk Hastanesinde insanlığa karşı bir katliam işlediğini ifade etmişti.

Doktorların, hastanede solunum cihazına bağlı hasta bebek ve çocuklar olduğu için başlangıçta hastaneyi terk etmeyi kabul etmediğini ve bunun olması durumunda çocukların hemen öleceğini İsrail askerlerine ilettiğini söyleyen Sevabite, "Doktorlar silah zoruyla hastaneden çıkarıldı. 20 gün sonra hastaneye geri döndüklerinde ise hasta bebeklerin hepsinin öldüğünü ve cesetlerinin çürüyüp kurtlandığını gördüler." ifadesini kullanmıştı.

İşlenen bu katliamın uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmesine ve tüm uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Sevabite, bu suçun sorumlusunun İsrail, ABD ve uluslararası toplum olduğunu kaydetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batman’da 100 çift için toplu nikah töreni düzenlendi
"BOZDOĞAN-9" operasyonunda İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklandı
Pendik'te emlak dolandırıcılığından 5 zanlı tutuklandı
İstanbul'da haftanın son gününde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Sadakataşı Derneği 30 ülkeye ramazan yardımı ulaştıracak

Benzer haberler

İsrail'in Nasır Hastanesindeki bebekleri ölüme ve çürümeye terk ettiği olayın görgü tanığı AA'ya konuştu

İsrail'in Nasır Hastanesindeki bebekleri ölüme ve çürümeye terk ettiği olayın görgü tanığı AA'ya konuştu

İsrailli tarihçi Pappe: "Yaşananlar, tarihe siyonist projenin sonunun başlangıcı olarak geçecek"

Amerikalı kadınlar, İsrailli askerlerin Filistinli hemcinslerine yönelik davranışlarını "iğrenç" buluyor

AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı

AB, Gazze'ye insani deniz koridoru açma girişimiyle ilgili detayları paylaştı
Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: 5 ölü

Gazze’ye havadan indirilen yardım kutuları sivillerin üzerine düştü: 5 ölü
Gazzeli anne, İsrail'in saldırıları sonucu enkaz altında kalan çocuklarının naaşının çıkarılmasını istiyor

Gazzeli anne, İsrail'in saldırıları sonucu enkaz altında kalan çocuklarının naaşının çıkarılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet